Straßenbahn feiert Jubiläum im Depot

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Am 17. August 1893 brachte zum ersten Mal eine Bahn – damals noch mit Dampf betrieben – Reisende vom Strausberger „Ostbahnhof“ ins Stadtzentrum. Seitdem wurde die Strecke elektrifiziert, ausgebaut, umgebaut, rückgebaut. Heute nutzen über eine Million Fahrgäste jährlich die Strausberger Eisenbahn.

125 Jahre Betrieb sind ein Anlass, zu feiern. Deswegen hat die Strausberger Eisenbahn GmbH für den 17. August ein buntes Programm zusammengestellt. Die Feierlichkeiten im und am Straßenbahndepot in der Walkmühlenstraße starten um 13 Uhr und dauern bis in den Abend hinein an. Es gibt eine Ausstellung, und auf einer Leinwand flimmern dazu Filme über die Straßenbahn.

Liebhaber historischer Fahrzeuge werden sich besonders auf die Sonderfahrten mit dem Oldtimer-Bus „Fleischer ZSB S 5“ und dem Reko-Triebwagen TZ 69 freuen. Der Bus fährt die Strecke bis zum Flugplatz, wo das Flugplatzmuseum und der historische Triebwagen 16 besichtigt werden können. Die Fahrscheine der Sonderfahrten berechtigen zusätzlich zum Mitfahren auf der Straussee-Fähre, die an diesem Tag von Kapitän a. D. Horst Panwitz betreut wird.

Zwischen 14 und 18 Uhr kommen besonders die Kinder auf ihre Kosten: zwei Hüpfburgen und das Sportmobil des Kreissportbundes laden ein. Die Kinder können Bastelstände und Kinderschminken besuchen. Eine Kindereisenbahn lädt zum Mitfahren ein, und Clown Widu sorgt allemal für gute Laune. Auch die Strausberger Feuerwehr stellt sich vor. Auf die Ohren gibt’s jede Menge Musik von der Showbühne, z. B. ab 19 Uhr von der Band Unknown V.

Der Eintritt ist frei. Für die Anfahrt zum Fest empfiehlt man öffentliche Verkehrsmittel bis Haltestelle Lustgarten. Das EWE-Parkhaus in der Hegermühlenstraße bleibt extra bis 21.30 Uhr geöffnet.

Programmplan und Sonderfahrpläne werden rechtzeitig vor dem Jubiläum im Internet bekannt gegeben. Am 8. und 9. August öffnet die Strausberger Eisenbahn wieder ihr Straßenbahndepot am Lustgarten für alle daheim gebliebenen jungen Urlauber. An beiden Tagen haben Hort- und Kita-Kinder die Möglichkeit, das Straßenbahndepot von 9 bis 14 Uhr zu besichtigen, Fragen zu stellen und im Anschluss mit der Fähre über den Straussee zu fahren.