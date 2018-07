Arbeiten im Party-Express

René Matschkowiak

Frankfurt In einer Serie stellt der Stadtbote jeden Monat einen Frankfurter des Jahres vor. Das können Menschen sein, die ehrenamtlich aktiv sind oder auf andere Weise etwas Besonders vollbracht haben. Fürs Foto posieren sie auf einem roten Sessel.

Der Party-Express am Helenesee ist längst ins Rollen gekommen. Nonstop feiern heißt es aber nicht für die vielen ehrenamtlichen Helfer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und Technischen Hilfswerk (THW). Danny Knispel ist einer von denen, für die das Helene Beach Festival vor allem Arbeit bedeutet und das unentgeltlich. Man braucht wohl schon eine gehörige Portion Enthusiasmus, um das zu machen.

Der 40-Jährige ist der Einsatzleiter des DRK auf dem Festival. Für diese Zeit hat er sich extra Urlaub genommen, wie er erzählt. Das bezieht sich aber eben nicht nur auf die drei Hauptfestivaltage, sondern auch auf die Tage davor und danach. Selber feiern mag er nach Feierabend allerdings nicht mehr, so der Frankfurter. „Dann fahre ich nach Hause“. Wenigstens etwas Zeit will er abends auch noch mit seiner Familie verbringen. „Außerdem kann man zu Hause doch besser schlafen“, findet er. Schließlich will er am nächsten Tag auch wieder fit sein für seine 12-Stunden-Schicht.

Angefangen hat der heutige Polizeioberkommissar in den 1990er-Jahren als Rettungsschwimmer beim DRK. Das ist er immer noch, aber seit 2008 auch Ortsgruppenleiter des DRK in Frankfurt. Mittlerweile ist die Infrastruktur der Helfer auf dem Helene Beach Festival höchst professionell. Direkt am Haupteingang ist die Einsatzzentrale mir direkten Kontakt zur Polizei. Das THW koordiniert dort mit ihrer Technik den Funkverkehr. Auf dem Festivalgelände sind drei Erste-Hilfe-Stationen des DRK. Ein bis zwei Notärzte sind immer vor Ort. „Mit unserer Infrastruktur brauchen wir nicht jeden Patienten gleich ins Krankenhaus fahren“, erzählt der Retter. „Unser Ziel ist natürlich auch, das Klinikum zu entlasten“.

Außerdem gibt es ein extra Camp für die DRK-Helfer wo sie versorgt werden. „Wichtig ist die Wertschätzung für die vielen ehrenamtlichen Helfer“, so Danny Knispel. Das fängt bei einer sehr guten Versorgung an, für welche die Seelower Ortsgruppe verantwortlich ist und hört bei aufmunternden Worten durch die Festivalbesucher auf. „Anders als oftmals im realen Leben wird uns hier von den Gästen viel Respekt entgegen gebracht“, so sein Eindruck. „Zum Glück gab es in den vergangenen Jahren bei Gästen noch nie einen Fall, wo bleibende Schäden zurück geblieben sind“, so Danny Knispel.

Das anhaltend heiße Sommerwetter wird in diesem Jahr wohl für mehr Einsatzzeiten sorgen, etwa wenn der Kreislauf schlappmacht. Dabei muss man nicht nur die Gäste sondern auch die eigenen 200 Helfer im Auge behalten. Vorgeschrieben sind beim DRK etwa lange Hosen und Stiefel, was das Arbeiten bei diesen Temperaturen nicht unbedingt leichter macht. Trotz aller Mühen sieht Danny Knispel das Helene Beach Festival als Bereicherung für die Stadt. „Unser schöner Helenesee wird bekannter und auch sonst strahlt das Festival weit über Frankfurt hinaus“, findet er.

Wenn alles vorbei ist, kann er sich auch wieder um seinen acht Monate alten Sohn kümmern, den er während der Festivalzeit meist nur schlafend sieht. „Zum Glück hat meine Frau Verständnis“, sagt er. Seine 18-jährige Tochter ist allerdings schon in seine Fußstapfen getreten und als Rettungsschwimmerin im Einsatz.