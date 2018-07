Das Dorf- und Erntefest kehrt heim

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) In sechs Wochen steht ganz Neuzelle Kopf. Da sind alle Augen des Landes auf den Ort in Ostbrandenburg gerichtet. Denn am 8. September findet dort das 15. Brandenburger Dorf- und Erntefest statt. Vor 14 Jahren war Neuzelle schon einmal Gastgeber, bei der ersten Ausgabe dieses Spektakels.

Etliche Neuzeller werden sich noch gut erinnern an den 2. Oktober 2004. Da drängten sich die Menschenmassen an den Seiten der Frankfurter Straße und jubelten den Teilnehmern des großen Festumzugs zu. Etwa 600 Personen haben damals daran teilgenommen, von der Agrargenossenschaft bis hin zu den Kitas des Amtes. Unter der Überschrift „Neuzelle erlebte ein wunderschönes Fest“ wurde damals in der Märkischen Oderzeitung auch der Ortsbürgermeister zitiert. Der hieß damals schon Dietmar Baesler: „Ich kann einfach nur sagen, es war super vorbereitet. Viele Organisatoren und ehrenamtliche Helfer, insbesondere die Mitglieder der Agrargenossenschaft haben mit beispielgebendem Engagement dazu beigetragen, dass dieses Fest ein so großer Erfolg wurde. Das Erscheinen der Politprominenz unter Ministerpräsident Matthias Platzeck wird hoffentlich Nachwirkungen auf die Dorfentwicklung haben. Super Wetter, viele Menschen, die hierher kamen, und ein tolles Programm ließen das 1. Brandenburger Dorf- und Erntefest zu einer gelungenen Veranstaltung für das Dorf, die Region und schließlich das ganze Land Brandenburg werden.“

Die nunmehr 15 Ausgabe dieses Festes, die einen knappen Monat früher, am 8. September, stattfindet, beschäftigt die Bewohner und die Verwaltung des Amtes Neuzelle schon seit etlichen Monaten. „Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Der Ablauf steht zu 90 Prozent“, erklärt Amtsdirektor Hans-Georg Köhler in dieser Woche. „Es läuft.“ Die Flyer mit dem ganzen Programm und allen Hinweisen seien kurz vor der Fertigstellung.

Des Festareal ist riesig: Vom Stifts- über den Brauhausplatz und der alte Mühle bis hin zur Agrargenossenschaft zieht es sich. Verbindungsstraße wird die zirka ein Kilometer lange Kruggasse. „Zirka 4000 Pkw-Stellflächen müssen wir vorhalten“, erklärt der Amtsdirektor. Etwa 900 wird es auf dem Feld gegenüber der Agrargenossenschaft geben und etwa 2500 im Bereich des des Feuerwehrgerätehauses – ebenfalls auf landwirtschaftlicher Nutzfläche. Es wird großräumige Sperrungen geben und Halteverbote. Der Grund dafür ist vor allem der Festumzug, der um 10 Uhr bei der Turnhalle starten soll. Zuvor gibt es bereits einen ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche.

Insgesamt drei Bühnen sind vorgesehen: auf dem Stiftsplatz, an der alten Mühle und bei der Agrargenossenschaft. Neben Linda Feller und André Stade sind auch regionale Künstler dabei: Treibholz zum Beispiel und Ronny Gander, der beim 1. Dorf- und Erntefest im Jahr 2004 übrigens seine erste CD vorgestellt hatte. Die Eröffnung der diesjährigen Festausgabe übernimmt der Ministerpräsident auf der Hauptbühne auf dem Klostergelände.

Dort soll auch der Sieger des landesweiten Erntekronenwettbewerbs gekürt werden. „Da kann jeder mitmachen“, ermuntert Gabriele Werner von der Besucherinformation mögliche Interessenten.

Wer nicht mehr so gut zu Fuße ist, für den stellen die Veranstalter einen Shuttle bereit, der zwischen der Agrargenossenschaft und dem Ortskern pendelt. Wer zu Fuß unterwegs ist, kann sich an verschiedenen Ständen umsehen. „Schön wäre es, wenn die Neuzeller auch ihre Vorgärten etwas schmücken“, sagt Gabriele Werner und spricht damit auch Bürgermeister Dietmar Baesler aus dem Herzen.