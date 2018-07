Unter der Hecke, da lauert die Zecke

Silvia Passow

Havelland In der warmen Jahreszeit durch die Natur zu streifen, ist nicht ohne Risiko. Kleine Krabbelbiester haben es auf Mensch und Tier abgesehen - Zecken. Doch glücklicherweise gelten das Havelland und die umliegenden Landkreise bisher nicht als Risikogebiete für die durch sie übertragenen Krankheiten. Die gemeldeten Infektionserkrankungen infolge eines Zeckenstiches sind bisher nur im südlichen Brandenburg angestiegen. Vorsicht ist bei Ausflügen in Wald und auf die Heide dennoch geboten. Die Haut bedecken ist immer noch der wirkungsvollste Schutz vor Zeckenstichen. Im Handel erhältliche Lotionen können ebenfalls schützen, allerdings sollte hier die Wirkungsdauer, im Regelfall einige Stunden, beachtet werden.

Kein Anstieg bei den meldepflichtigen Erkrankungen nach Zeckenbiss

Fälle der gefürchtete Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) wurden im Landkreis Havelland seit 12 Jahren nicht mehr gemeldet. Anders bei der Borreliose, eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien, sogenannte Borrelien, ausgelöst wird. Diese können bei Zeckenstichen auf den Menschen übertragen werden. Bis zum 20. Juli diesen Jahres wurden 76 Fälle gemeldet, gibt der Landkreis Havelland auf Nachfrage Auskunft. 2017 waren es insgesamt 151 Fälle, 2016 wurden 190 Fälle aktenkundig. Dramatischer war das Jahr 2013 mit 217 gemeldeten Fällen. Für beide Erkrankungen besteht im Land Brandenburg eine Meldepflicht.

Die Borreliose ist die häufigste durch Zecken übertragene Erkrankung. Etwa fünf bis 35 Prozent allen Zecken sind mit Borrelien befallen. In Deutschland kommt es bei 1,5 bis 6 Prozent aller gestochenen Menschen zu einer Infektion. Diese muss allerdings nicht zwingend zu einer Erkrankung führen. Nur 0,3 bis 1,4 Prozent der Betroffenen erkranken an Borreliose. Neben FSME und Borreliose gibt es noch weitere, durch Zecken übertragbare Krankheiten, diese treten jedoch nur selten auf.

Die Zecke hat gestochen, was nun?

Zecken besitzen einen Stech- und Saugapparat, da das Stechen vor dem Saugen erfolgt, spricht man von einem Zeckenstich. Um herauszufinden, ob man gestochen wurde, muss man den Körper gründlich absuchen. Dabei auch die Kleidung in Augenschein nehmen, Zecken können sich dort eventuell versteckt halten. Wird eine Zecke in der Haut gefunden, rät das RKI (Robert-Koch-Institut) sie unverzüglich zu entfernen, um so das Infektionsrisiko zu minimieren. Dabei sollten möglichst alle Teile der Zecke, am besten mit einer Pinzette oder einem für diesen Zweck vorgesehenes Instrument, entfernt werden. Vor dem Entfernen nicht mit Öl oder Klebstoff behandeln, dies reizt das Tier nur. Nach dem Entfernen sollten die betroffene Körperstelle gut desinfiziert werden. Im Internet gibt es detaillierte Videoanleitungen, wie Zecken sicher entfernt werden.

Die Hautstelle sollte auch an den folgenden Tagen beobachtet werden, ein Foto kann für die Überprüfung des Verlaufes hilfreich sein. Im Zweifel natürlich immer einen Arzt aufsuchen. Wichtig: Wer in einem FSME-Risikogebiet gestochen wurde, sollte an die Zecke denken, wenn sich etwa ein bis zwei Wochen nach dem Stich Grippe ähnliche Symptome einstellen. Den aktuellen Stand zu Risikogebieten gibt es auf www.rki.de. Hier kann auch der aktuelle Stand zu Impfempfehlungen abgerufen werden.