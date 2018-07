Gemeinde sammelt Spenden für Glockenreparatur

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Ob Gottesdienst, Hochzeit oder Beerdigung – die Glocken der Granseer St. Marienkirche schweigen seit vergangenen Herbst weitestgehend. Nur noch die Kirchturmuhr entlockt ihnen alle Viertelstunde einen bescheidenen Ton. Die Reparatur kostet 35 000 Euro. Die Kirchengemeinde hat vergangenen Sonntag dafür eine Spendenaktion gestartet.

Im Gemeindebrief wurde zwar bereits vor einigen Monaten auf die Möglichkeit hingewiesen, sich finanziell an der Glockensanierung zu beteiligen. Jetzt findet sich aber in der Kirche, rechts neben dem Haupteingang eine Wand mit Umschlägen. Beträge zwischen einem und 200 Euro wurden darauf geschrieben. Wer spenden möchte, wählt den Umschlag mit der entsprechenden Summe, steckt das Geld hinein und wirft ihn in den Spendenkasten. Ein Foto einer der Glocken darf als Dankeschön mitgenommen werden. „Es gibt auch schon einige Lücken an der Wand“, so Heidrun Würfel, Vorsitzende des Gemeindekirchenrat, die nicht nur Gemeindeglieder ermuntern möchte, sich an der Aktion zu beteiligen. „Es ist doch für die ganze Stadt schade, dass man die Glocken nicht mehr hört“, sagt sie. Die übrige Summe muss aus dem Haushalt der Gemeinde bestritten werden. Auch Fördermittel wurden beantragt.

Ob jeder genau das in den Umschlag tut, die auch drauf steht? „Was drin ist, ist drin“, sagt Würfel. „Es war auch schon Geld im Kasten ohne Umschlag“, erklärt die Vorsitzende. Ab zehn Euro können Spender eine Bescheinigung über ihre Zuwendung erhalten. Den Umschlägen liegen entsprechende Vordrucke bei.

Wofür wird das Geld gebraucht? Ein Gutachten hatte ergeben, dass nicht nur zwei Klöppel wegen Abnutzung ausgetauscht werden müssen. Ein Teil des Geläuts ist von Rost befallen und durch das Holz, an dem die Glocken aufgehängt sind, frisst sich zunehmend die Fäulnis. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet. „Man wird sehen müssen, wie schnell das alles klappt und die Handwerker Zeit haben“, so Würfel. Wenn bereits zu Weihnachten mit großem Geläut die Menschen in die Kirche gerufen werden könnten, wäre dies für die evangelische Gemeinde ein besonderer Grund zur Freude.

Aber auch abseits der Glocken stehen für die Gemeinde in den kommenden Jahren zahlreiche Investitionen ins Haus. An den Türmen und dem Sockel der Kirchen sind ebenfalls Schäden zu Tage getreten. Auch das Gemeindehaus soll renoviert werden.