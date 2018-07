Austausch mit anderen Betroffenen

Andrea Linne

Bernau (MOZ) 54 Selbsthilfegruppen gibt es aktuell im Landkreis Barnim, davon 26 rund um Bernau. Sie sind Anlaufpunkt für Menschen mit verschiedensten Krankheiten oder sozialen Problemen und leisten eine engagierte Arbeit.

Über die Kontakt- und Beratungsstelle der Selbsthilfe, die in Eberswalde beim Behindertenverband angesiedelt ist, finden die Aktiven einen Anlaufpunkt. Petra May, die auch stellvertretende Landesvorsitzende der Frauenselbsthilfe nach Krebs im Land Brandenburg ist, koordiniert die Aktivitäten. Die 60-Jährige sagt: „Selbsthilfegruppen sind eine Möglichkeit, sich mit Betroffenen gleicher Erkrankungen oder Schwierigkeiten auszutauschen, ohne Angst, nicht verstanden zu werden.“

Das Mitwirken in einer Gruppe habe eine Disziplinierungsfunktion. Kleine Aufgaben zu übernehmen und sich unabhängig zu bewegen, sei in vielen Fällen ein großer Schritt zur Selbstständigkeit. Ob Alkohol- oder Tablettenabhängigkeit, eine Darmoperation oder Angststörungen - die Palette der Selbsthilfe im Barnim ist groß. Oft führen die Probleme zu Vereinsamung oder Depressionen. In den Gruppen gibt es Aufklärung, Abwechslung, gemeinsame Fahrten oder Nachmittage, die vor allem auch für Spaß und ein Miteinander sorgen.

Leider befinden sich viele der Selbsthilfegruppen in einem Prozess des Alterns. Der Altersdurchschnitt liegt oft jenseits der 65 oder gar 70 Jahre. „Junge Menschen glauben oft, sie finden allen Rat im Internet, aber so ist das nicht“, weiß die Bernauerin, die selbst eine langjährige Brustkrebserkrankung hinter sich hat. Nun ist sie berentet und stellt ihre Kraft in die Koordinierung der Barnimer Selbsthilfe. „Es wäre schön, wenn wir unabhängig unter dem Schirm des Landkreises arbeiten könnten“, wünscht sie sich.

Eine besondere Situation ist in Bernau entstanden. Im Treff 23 fanden bislang viele der Selbsthilfegruppen Räume. Die Stadt will den Kulturhof mit diesem Treff und der Stadtbibliothek für gut drei Millionen Euro umbauen. Der Bauantrag ist gestellt, wie Bernaus Kulturamtsleiter Christian Schwerdtner, informiert. „Mit der konkreten Planung für den Umbau wurden Überlegungen angestellt, wie die Stadt und das Kulturamt den Nutzern weiterhin Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann“, erläutert Schwerdtner. Es sollte keine Unterbrechung in der langjährigen Unterstützung geben. „In diesem Zuge mussten barrierefreie Räumlichkeiten gefunden werden, was im Zentrum von Bernau limitierendes Kriterium ist. Die Stadt hat zu diesem Zweck bei der Wobau in der Stadthalle zwei Räume angemietet, die sowohl vollständig barrierefrei sind als auch dem Kriterium eines geschlossenen Rückzugsraums genügen. Hier werden Gruppen bis 20 Personen für die Dauer des Umbaus adäquaten Ersatz finden“, teilt der Kulturamtsleiter mit. Und: „Keine Selbsthilfegruppe wird vom Kulturamt allein gelassen.“ Der Umbau diene nicht zuletzt dazu, modernere und barrierefreie Räume zu schaffen, die die bestehende Funktion des Treffs 23 als einer „allen offen stehenden Begegnungsstätte zukunftssicher machen“.

Ganz so einfach sei es nicht, sagt Petra May. Viele Gruppen mussten auf die Suche gehen und andernorts unterkommen. Einigen sei auch die Miete zu hoch gewesen, oder die Gruppen waren zu groß, weiß die 60-Jährige zu berichten. Deshalb habe eine regelrechte Wanderung eingesetzt. Ob sie zurück könnten, sei ungewiss. Schwardtner: „Die neu entstehenden Räumlichkeiten werden, wie bisher, Selbsthilfegruppen, Vereine und Parteien nutzen können.“ Alles rücke näher zusammen nach dem Umbau, sodass Seminare, Bibliotheksveranstaltungen und Museumsarbeit stattfinden könne, hofft der Amtsleiter.

In loser Folge stellen wir Selbsthilfegruppen vor, die aus ihrer Arbeit berichten wollen. Die Kontakt-und Beratungsstelle für Selbsthilfe Eberswalde, Schönholzer Straße 12, ist unter Telefon 03334 236020 oder für Bernau unter 0151 11805337 zu erreichen.