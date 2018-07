Gastgeber für Schwalben ausgezeichnet

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Einen Sommer ohne Schwalben kennt Familie Böhm aus Birkenwerder nicht. Jedes Jahr im Frühjahr kommen die exzellenten Flieger zurück und brüten in der Möbelwerkstatt von Karsten Böhm. Jetzt hat der Nabu Oranienburg die Familie für ihr außerordentliches Schwalben-Engagement geehrt und eine Plakette verliehen.

„Die Rauchschwalben gehören einfach zum Haus dazu“, erklärt Michaela Böhm. Schon ihre Eltern und Großeltern haben den gefährdeten Tieren Platz zum Brüten angeboten. Die Vögel gelten als Boten des Glücks, die das Haus vor Feuer und Blitz sowie das Vieh im Stall vor Krankheiten bewahren.

Doch Klimawandel und Insektenschwund gehen auch an den Schwalben in Birkenwerder nicht spurlos vorbei. Während in den vergangenen Jahren regelmäßig drei Paare bei den Böhms ihre Jungen aufzogen, hat es diesen Sommer nur ein Paar versucht. Doch die Brut ist gescheitert. Michaela Böhm vermutet, dass die Tiere durch Milben geschwächt oder einfach bei der Hitze überfordert waren. „Dabei habe ich extra eine Lehmpfütze mit Wasser angelegt. Und am Futter kann es auch nicht gelegen haben. Fliegen und Bremsen haben wir hier genug“, sagt die Pferdehalterin, die auch schon mit der Hand aus dem Nest gefallene Jungtiere erfolgreich aufgezogen hat. Die Küken hat sie mit selbst gefangenen Fliegen und Schabefleisch gefüttert. Von Hackfleisch als Babynahrung würde Yvonne Schuldes, Schwalbenbeauftragte beim Nabu Oranienburg, allerdings abraten. „Dadurch werden die Federn weich und brechen beim Rückflug ins Winterquartier“, klärte sie auf. Besser seien Heimchen, da sie Chitin enthalten, das das Federwachstum unterstützt. Zudem rät Schuldes, Kunstnester aufzuhängen. Die seien einfach von Milben zu befreien und würden von den Rauchschwalben angenommen, wenn der Platz gut ausgesucht werde. Geeignet seien alte Nistplätze, die meistens vor dem Zugriff von Katzen, Mardern und Waschbären sicher seien.

Ob die von Hand aufgezogenen Schwalben es bis nach Afrika geschafft haben, ist unklar. „Wir haben die Tiere nicht beringt“, sagte Michaela Böhm. Sie hat ihnen aber das Fliegen beigebracht. Zuerst hat sie die Vögel im Wohnzimmer trainiert, später ging es dann nach draußen. „Die waren so zutraulich, die sind sogar auf dem Kopf vom Kater gelandet“, berichtet die 48-Jährige von den ersten Flugstunden. Der Kater ließ die Vögel zum Glück in Ruhe.

Inzwischen hat sich in der Nachbarschaft herumgesprochen, dass Michaela Böhm gut mit Vögeln umgehen kann. Schon häufiger hat sie verletzte oder geschwächte Vögel, die ihr gebracht wurden, aufgepäppelt. Zu ihren Zöglingen zählten beispielsweise eine Amsel und fünf Krähen. Die Schwalbenbeauftragte Yvonne Schuldes zeigte sich beeindruckt von so viel Tierliebe. „Das ist ein gutes Beispiel für ein harmonisches Miteinander von Menschen und Wildtieren“, sagte sie bei der Übergabe der Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“. Sie spendierte sogar eine zweite, damit hinterm Garten auch am Radfernweg Berlin-Kopenhagen auf das Schwalben-Haus aufmerksam gemacht werden kann.