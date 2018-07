Wo Kinder und Natur wachsen

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Im Sommer in der Bude hocken? Eltern sehen ihre Kinder wohl lieber bei Abenteuern in der Natur. Beim Feriencamp von Oberförsterei Eberswalde und Wald-Solar-Heim geht es genau darum. Eine Woche lang Hütten bauen, schnitzen und Kräuter sammeln.

Tim (12), Matthew (11) und Otto (12) sind sich sicher: Sie haben die beste Waldhütte aller Zeiten gebaut. Durch eine alte Stoffplane schlüpft man in ihr kleines Reich. Kurze Baumstämme fungieren als Sitzgelegenheit. Von Veit Brucker, Waldpädagoge und Förster in der Oberförsterei, wissen die Jungen, welche Methoden es beim Hüttenbau gibt. Als Stützpfeiler für Äste und Stämme nutzen sie zwei Bäume. Durch belaubte Äste ist ihr Domizil fast wasserdicht. Bis zum Ende des Camps wollen sie daran arbeiten.

Veit Brucker hat ein Waldstück unweit vom Wald-Solar-Heim gewählt. Der Weg dorthin ist etwas abenteuerlich. So soll es ja auch sein. Mit seiner Kollegin Bettina Heisterberg hält er fünf Tage lang allerlei Aktivitäten bereit. Geschlafen wird in den Räumen des Wald-Solar-Heims. Neben dem Hüttenbau schnitzen sich die 17 Kinder beim Besuch am Donnerstag gerade Pfeil und Bogen. „Wir empfehlen den Kindern dazu nach Haselnusssträuchern zu suchen“, sagt Bettina Heisterberg. „Ahorn geht aber auch.“ Auf dem grünen Gelände testen die kleinen Robin Hoods sogleich ob ihre „Waffen“ auch brauchbar sind. Ein Strohsack dient als Ziel, oder aber der nächste Baum. Vorab gab es eine Belehrung darüber, wie man die Kinder-Taschenmesser richtig benutzt.

Neben Mückenspray sind Pflaster das, was Veit Brucker am meisten bereithält. Man weiß ja nie. Sein Credo lautet aber: „Es darf alles passieren, nur den Kindern nichts.“ Die Sieben- bis 12-Jährigen können vieles ausprobieren. Wie man selbst Pizza inklusive Teig backt zum Beispiel. Dafür wurde gemeinsam eingekauft, Gemüse geschnippelt und natürlich gegessen. Möglichst gesund sollte die Pizza sein.

Gesunde Ernährung ist wohl das Steckenpferd von Bettina Heisterberg. Bei einer Kräuterwanderung lernen die Kinder von ihr wie man Hexenkraut und Rotklee erkennt, dass man aus Löwenzahn einen prima Tee machen kann und, dass Spitzwegerich den Juckreiz bei Mückenstichen lindert. Bei den heißen Temperaturen steht immer Wasser und Tee bereit. Das Wasser kommt aus der hier sprudelnden Quelle.

Beim „Tümpeln“ ziehen die Kinder mit Keschern zu den kleinen Teichen am Wald-Solar-Heim los. Bettina Heisterberg und Veit Brucker erklären ihnen anhand der Lebewesen, was das über die Wasserqualität sagt. „Die Kinder sind offen und sportlich. Einige muss man an bestimmte Dinge allerdings erst heranführen“, sagt Bettina Heisterberg. Veit Brucker scheint über schier endlose Details über den Wald und seine Bewohner zu verfügen. Pausenlos erzählt er den Kindern kleine Anekdoten. Trommelt er die Kinder zusammen, bläst er dafür in sein Waldhorn und ruft: „Kinder, Kinder, kommt herbei. Ich hab’ euch was zu sagen.“ Die Kinder kommen sofort.

Er schreibt auch immer wieder kleine Kindergeschichten, die übrigens bald gesammelt in einem Buch erscheinen sollen. Meist sind Tiere in der Hauptrolle. Für das Ferienlager studiert Bettina Heisterkamp ein Theaterstück mit den Kindern ein. Am Freitag, zum Abschluss des Camps, sollte dies dann den Eltern präsentiert werden, bevor fünf Tage Wald-Abenteuer zu Ende gehen. Doch schon in der kommenden Woche begrüßen Brucker und Heisterkamp schon die nächsten.