Ohne Qualm geht’s besser

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Der Aufschrei war unter den Rauchern und unter vielen Wirten damals groß. Inzwischen sind zehn Jahre vergangen, seit in der deutschen Gastronomie flächendeckend ein Rauchverbot gilt. Inzwischen sind nicht nur die Nichtraucher froh über den im gesamten öffentlichen Leben deutlich ausgeweiteten Schutz.

„Selbst die meisten Raucher sagen, dass es so besser ist“, erklärt Erik Wagner. Der Wirt des Golzower Gasthaus Wagner war selbst einst Raucher. Dass die Zeit der nach kaltem Rauch stinkenden Klamotten vorbei ist, findet er wie die meisten seiner Gäste gut.

Dem Umsatz im renommierten Golzower Gasthaus habe das seit dem 1. Juli 2008 geltende Rauchverbot in der Gastronomie nicht geschadet, resümiert Erik Wagner. Allerdings habe es bei ihm auch vorher schon einen Raucher- und einen Nichtraucher-Gastraum gegeben.

Dass die Raucher nach draußen, zum Stand-Aschenbecher unterm Vordach gehen müssen, beeinträchtige mitunter die Kommunikation bei einer Familienfeier, gibt der Golzower Wirt zu bedenken. Und er verweist auf eine andere Folge des Rauchverbotes für ihn: Es habe zu seiner Entscheidung, die Golzower Bauernschänke mit der Kegelbahn, eine Art Kneipe, nicht mehr zu bewirtschaften, „wesentlich beigetragen“, so Erik Wagner.

„Seit in Gaststätten nicht mehr geraucht wird, gehe ich öfter essen und bleibe auch länger“, spricht die Seelowerin Petra Stadler vielen Nichtrauchern aus dem Herzen. In der Kreisstadt gibt es seit vier Jahren keine Raucherkneipe mehr – seit auch in Bernd Korakewitschs Hofschänke nicht mehr geraucht werden darf. Der Wirt selbst hatte nach 41 Jahren Raucherkarriere fünf Jahre zuvor das Qualmen eingestellt. „Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, passiv mit zu rauchen“, erklärt Korakewitsch. Seinen rauchenden Gästen hat er einen überdachten Pavillon auf dem Hof gebaut.

Doch nicht nur für die Gastronomie waren die Jahre 2007 und 2008 eine Zäsur in Sachen Nichtraucherschutz. Damals wurden auch die gesetzlichen Regelungen des Bundes und der Länder für das Rauchen in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, in Fahrzeugen des Nahverkehrs und auf Bahnhöfen verschärft. Die Arbeitsstättenverordnung sichert zudem jedem Arbeitnehmer grundsätzlich einen rauchfreien Arbeitsplatz zu.

Der Umgang mit dem nunmehr nötigen Gang zur Raucherinsel oder dem Stand-Aschenbecher vor der Eingangstür wird von Arbeitgebern allerdings unterschiedlich gehandhabt. In der Kreisverwaltung von Märkisch-Oderland in Seelow gilt: „Vorm Gang zur Raucherpause müssen sich die Kollegen ausstechen“, sagt Thomas Berendt, der Sprecher von Landrat Gernot Schmidt. Das heißt, die Mitarbeiter müssen in einem speziellen Programm auf ihrem Computer eine Pause vermerken. Ex-Landrat Gunter Fritsch (SPD), späterer Landtagspräsident und bekennender Kettenraucher, hätte es heute also schwer. In seiner Seelower Zeit stand in seinem Büro der Rauch.

Dass das Rauchen nicht als Arbeitszeit gilt, wird auch in der Letschiner Gemeindeverwaltung umgesetzt. „Da wir in Gleitzeit und mit Stechuhr arbeiten, müssen sich die Kollegen zur Raucherpause ausstechen“, erklärt Ordnungsamtsleiterin Eveline Fiedrowicz. Ihr fällt indes auch ein Vorteil des Rauchens ein: „Raucher sind besonders kommunikativ, die erfahren beim Plausch um den Aschenbecher so einiges“, weiß die Letschinerin. Die Amtsleiterin betont, dass das Rauchverbot in der Schule, auf dem Schulhof sowie in den Kitas strikt eingehalten wird.

Ob die Anzahl der rauchenden Mitarbeiter seit der Verschärfung des Nichtraucherschutzes vor zehn Jahren zurück gegangen ist, können die meisten Verantwortlichen in den Verwaltungen der Region nicht genau sagen. Einen Trend gebe es allerdings: Neue, jüngere Mitarbeiter seien heute seltener Raucher als vor zehn Jahren, heißt es.