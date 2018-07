Sandra Euent

Ribbeck (MOZ) Das Pianoforte erlebte im 19. Jahrhundert in bürgerlichen Haushalten einen ungeheuren Boom, war es doch möglich, sich mittels dieses Instrumentes Werke der sogenannten Hochkultur wie Opern-Arien oder sinfonische Stücke in Klavieradaptionen anzueignen – sofern man Klavier spielen konnte. Heutzutage, da Musik in so vielen „Konserven“ zur Verfügung steht, kann man sich diese Bedeutung des Klaviers und der Haus- und Kammermusik kaum mehr vorstellen. Wie steht es also heute um die Rolle von Klavier & Co., insbesondere in einem Dorf, das nach dem Mauerfall zur Touristen-Attraktion wurde und eine für den ländlichen Raum ungewöhnliche Dynamik entwickelte? Dieser Frage geht die Ribbecker Sommernacht 2018 unter dem Titel „Alle Tasten im Dorf ?!“ nach.

In einer kleinen Befragung hat der Kulturverein die Einwohner Ribbecks eingeladen, ihre Geschichten und Verbindungen zur Musik zu teilen. Das Ergebnis: Ribbeck ist ein Ort voller Instrumente, genauer gesagt, Tasteninstrumente. Über 30 Klaviere, Flügel, Keyboards, Akkordeons, Orgeln und Melodicas schlummern in den Häusern des Fontane-Dorfes mit seinen gut 300 Einwohnern. Zur diesjährigen Ribbecker Sommernacht am 11. August werden diese Instrumente zum Leben erweckt, und das im großen Saal wie im Wohnzimmer. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die allumfassende Repräsentation der Klaviermusik, sondern die Beziehung eines Instruments zu seinem Ort.

Zentrum des Abends ist der historische Dorfanger, auf dem Pianist stefanpaul unter freiem Himmel Stücke von Debussy zum Klingen bringt. Daneben ist das Jonglage-Duo M&M im tänzerischen Zusammenspiel mit dem Klavier zu sehen. Schauspieler Thomas B. Hoffmann schlägt leisere Töne an und liest aus dem Buch „Pianoforte“ von Dieter Hildebrandt, das in kleinen Geschichten über das Klavier und seine Spieler große Geschichten über das Leben erzählt.

Der Schiedmayer-Flügel im Saal der alten Brennerei ist ein musikalisches Schmuckstück des Dorfes. Die Wiener Pianistin Birgit Streicher, selbst Nachfahrin einer Klavierbauerfamilie, lässt sich beim Spiel gern von ihren Instrumenten inspirieren. Für die Ribbecker Sommernacht wird sie drei Stunden am Stück mit ausgewählten Schubert-Werke spielen.

Ebenfalls durchgehend ertönen die „Vexations“ Erik Saties im kathedralenartigen Obergeschoss der Pension „Fuchs & Hase“. Das Stück wird trotz seiner kurzen Partitur durch Repetition und Variation zu einem der längsten Stücke der Musikgeschichte und wird zur Sommernacht von verschiedenen Pianisten im Wechsel interpretiert. Einen zeitlichen Gegenpol bilden die minimalistischen, humoristischen, jedoch keineswegs weniger Aufmerksamkeit fordernden Kurzlieder des Kabarettisten Marco Tschirpke auf der Terrasse des ehemaligen Pfarrhauses.

Ein Tasteninstrument, das schon lange vor dem Einzug des Pianofortes präsent war, ist die Orgel. Zur Sommernacht werden auf den Instrumenten in der Dorfkirche und einem Ribbecker Arbeitszimmer Werke präsentiert, die zeigen, wie das monumentalste der Tasteninstrumente in geistlicher und weltlicher Musik Ausdruck gefunden hat. Kleiner, leiser und mobiler kommt hingegen das Akkordeon daher. Isabell Neuenfeld spielt und singt französische Chansons am Löschteich.

Daneben gibt es aber auch Orte, an denen Besucher selbst in den Klangprozess einbezogen werden. Pianist Roman Hengge erkundet die Ursprünge der Inspiration im Für- und Mit-Jemandem-Spielen und widmet im Wohnhaus der Familie N. den Zuschauern jeweils eine persönliche Klavierimprovisation. Das Mit-Spielen bekommt in der Alten Schule noch größere Bedeutung. Dort lädt Pianistin Rahel Hutter jeder/m Interessierten zu einer Mini-Klavierstunde ein. Wer mit weniger Tönen anfangen möchte, kann in Rudi Neuwirths Workshop zum afrikanischen Daumenklavier (Kalimba) den Ursprüngen des Klangs zwischen Vibration und Resonanz auf den Grund gehen.

Die Verbindung von Visuellem, Räumlichen und Klanglichem erkunden mehrere Installationen. Der Kastanienhain wird Raum für die begehbaren Klang- und Lichtinstallationen von Michael Korn in Kooperation mit Schülern des Goethe-Gymnasiums Nauen. Architekt Arndt Hermann erforscht und rekonstruiert mit elektronisch erzeugten Klängen den Kartoffelbunker der alten Gutsscheune.

Sich seinen persönlichen Weg durch das Programm der Sommernacht zu auszusuchen und nach eigenem Gefühl zwischen den Darbietungen zu wandeln, ist seit jeher essentieller Teil der Veranstaltung und so auch in diesem Jahr. Die Besucher werden eingeladen zu gehen und stehenzubleiben, zu hören und zu sehen, zu sprechen und sich zu beteiligen.

Mit der Ribbecker Sommernacht 2018 möchte der Kulturverein Ribbeck den Besuchern die Möglichkeit geben, mit dem Dorf, seinen Bewohnern und seinen Instrumenten ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen zu teilen, die weit über einen Sommerabend hinausklingen.

Tickets sind an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:

In der Theodor-Körner-Buchhandlung in Nauen, in Ribbeck im Schloss, im Café Ribbäcker, der Alten Schule, im Alten Waschhaus und im Landhaus sowie online auf www.ribbeck-havelland.de. Tickets kosten im VVK 20 Euro, 25 Euro an der Abendkasse (bei verfügbaren Restkarten). Kinder bis 12 Jahre in Begleitung Erwachsener frei. Einlass ist am 11. August um 18 Uhr, das Programm geht von 19 bis 22 Uhr. Es gibt einen bei vorzeigbarer Eintrittskarte kostenlosen Shuttleservice vom Bahnhof Nauen um 18 Uhr. Rückfahrt zum Bahnhof ist um 22.30 Uhr.