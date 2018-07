Krönung mit Kräuterbutter

Eva-Martina Weyer

Vierraden (MOZ) Das Tabakmuseum Vierraden öffnet sich jungen Besuchern regelmäßig mit speziellen Veranstaltungen. Gerade haben Hortkinder dort ein Stück Heimatgeschichte erlebt. Ihr Besuch platzte in die Vorbereitungen für das 25. Tabakblütenfest von Vierraden. Das Fest organisieren der Heimatverein und das Museum.

Das Tabakmuseum im Schwedter Ortsteil Vierraden gilt überregional als Kleinod in der Museumslandschaft. Aber auch Ortsansässige wissen die Schätze des Museums zu würdigen. So zum Beispiel der Hort der Schwedter Kita „Friedrich Fröbel“. Erzieherin Heike Krüger erzählt: „Wir sind immer sehr gern im Tabakmuseum, weil wir dort freundlich aufgenommen werden und die Kinder nicht nur etwas lernen, sondern sich auch kreativ beschäftigen können. Alles wird von den Mitarbeiterinnen liebevoll vorbereitet.“

So war es auch in dieser Woche, als Hortkinder dort einen Vormittag verlebten. Die Mädchen und Jungen haben Ferien, werden aber mit einem täglich wechselnden Programm in der „Fröbel“-Kita betreut. „Wir wollen, dass die Kinder ihre Stadt kennenlernen und Interessen entwickeln können, wenn sie mit der 5. Klasse aus dem Hort-alter rausgewachsen sind,“ erläutert Heike Krüger. „Deshalb haben die Kinder öffentliche Einrichtungen von Schwedt wie das Aquarium, den Wasserspielplatz am Kanal und das Kino besucht.“ Und eben das Tabakmuseum.

Nie hätten Amy und Christian gedacht, wie klein die Tabakpflanzen sind, wenn sie im Frühjahr in die Erde kommen. Jetzt blühen sie auf dem Museumshof und sind fast doppelt so groß wie die Kinder. Sie staunen auch über den Pflegeaufwand bis zur Ernte, der nicht nur das Pikieren, Pflügen und Hacken beinhaltet. Museumsmitarbeiterin Karin Stockfisch hat den Jahreslauf des Tabaks selbst oft miterlebt und konnte den Kindern anschaulich berichten, wie schwer das „Gold der Uckermark“ verdient war.

Heutzutage wird kaum noch Tabak in Vierraden angebaut. Doch das Museum und der Heimatverein, dem auch Karin Stockfisch angehört, pflegen die Tradition dieses einstigen Wirtschaftszweiges. Seit nunmehr fünfundzwanzig Jahren feiern die Einwohner und Mitglieder des Heimatvereins das große Tabakblütenfest und bringen so ihre Wertschätzung gegenüber der Lebensleistung von Generationen von Tabakbauern zum Ausdruck. „Mit diesem Traditionsfest ist ein Publikumsmagnet entstanden, der alljährlich im August viele hunderte Gäste aus nah und fern anzieht“, weiß Karin Stockfisch. Das diesjährige Fest findet am 18. August statt. Es beginnt um 11 Uhr am Tabakmuseum mit einem Festumzug in historischen Kostümen und mit alter und neuer Erntetechnik. Die 7. Tabakkönigin wird gekrönt.