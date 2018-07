Die eigentliche Perle des Havellandes

René Wernitz

Ferchesar (MOZ) Jede Region hat ihre Reize. Übersteigen sie aber das Übliche, isthier und dort auch von Perlen die Rede. Auch bei uns! Wo befindet sich wohl die Perle des Havellandes? Die liegt nicht etwa versteckt, sondern „malerisch eingebettet zwischen Wäldern, Wiesen und Äckern an der Ostspitze des Hohennauen-Ferchesarer Sees“, wie Ortsvorsteher Lorenz Rauser die Umgebung seiner Perle beschreibt, die das 1438 erstmals urkundlich erwähnte Ferchesar darstellt.

Die mittelalterlichen Bewohner dürften die reizvolle Lage genauso geliebt haben wie die Menschen seit der Steinzeit. Tatsächlich haben Archäologen Siedlungen aller Epochen - vom slawischen Mittelalter, über römische Kaiserzeit, Eisenzeit und Bronzezeit bis zum Neolithikum (Jungsteinzeit) - nachgewiesen. Aus letzterer Epoche stammen gar die Reste eines Burgwalls. So steht es in der Bodendenkmalliste für das Havelland auf www.bldam-brandenburg.de, der Webseite des Landesamtes für Denkmalpflege. Laut Angaben im Buch „Das Havelland um Rathenow und Premnitz“ (Böhlau-Verlag/2017) bezeichne der slawische Ortsname eine Siedlung oberhalb des Sees.

Ein guter Ort zur Erholung! Bereits vor 100 Jahren lockte das Dorf Besucher an. „Schon vor dem Ersten Weltkrieg trug Ferchesar den Titel eines Luftkurorts“, wie es im Buch auch steht. „Erste Ansätze eines frühen Tourismus entwickelten sich durch den Ausflugsverkehr von Rathenow und den zunehmenden Wassersport. Die touristische Bedeutung des Ortes nahm in den Jahren der DDR noch zu, als westlich des Dorfs am Südrand des Ferchesarer Sees ein Naherholungsgebiet an der sogenannten Dranseschlucht mit rund 150 Wochenendhäusern errichtet wurde. (...) Nach 1990 konnte sich Ferchesar als Erholungsort behaupten. Am nördlichen Seeufer entstand zwischen 2006 und 2008 ein Fünf-Sterne-Campingplatz. Sowohl für Wochenendurlauber und Ausflügler als auch für Camper bietet der Ort ein breites touristisches Angebot. Für den Wassersport wurde am Ausgang der Dranseschlucht nach 1990 eigens eine Marina errichtet. Die zahlreichen Neubauten, die seit 1990 durch Nachverdichtung im Ort entstanden sind, zeugen von der Attraktivität, die der Ort auch als Wohnort entwickeln konnte. Dabei dürfte neben der attraktiven landschaftlichen Lage auch die Nähe zu Rathenow eine Rolle spielen.“

Übrigens erklärt man auf www.havelland-tourismus.de, der Webseite des Tourimusverbands, dass Ferchesar schon um 1900 als Perle des Havellandes bezeichnet worden sei. Die Gaststätte mit diesem Namen gibt es heute nicht mehr.

Alle Havelländer und Gäste der Region sind nun dazu eingeladen, am kommenden Samstag, 4. August, Sommerfest 2018 in der „Perle des Havellandes“ zu feiern. Die Party findet passender Weise wieder an der Seebadestelle des Dorfs statt. Denn es soll weiter warm bis heiß bleiben. Also am besten Decke, Handtuch und Badesachen mitnehmen! Wegen der Dorfparty ist das Befahren des Festplatzes von Samstag bis Sonntagmittag nicht möglich. Zudem ist Bootsslipanlage in dieser Zeit gesperrt.

Das Fest beginnt um 13.00 Uhr, wenn sich Anbieter und Interessierte auf einer Trödelmeile treffen. Ab 14.00 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen und eine Ausstellung von und mit Landschaftsmalerin Gertrud Jeutner. Ab 14.30 Uhr sind Bootsfahrten mit der Feuerwehr möglich. Man darf sich zudem an einer Torwand probieren. Kinder können auf einer Hüpfburg toben, Basteln, sich schminken lassen etc. Zudem beginnt Kasperletheater im Gemeindehaus. Richtig deftig wird es ab 16.30 Uhr, wenn gebackenes Wildschwein und geräucherte Forellen im kulinarischen Angebot sind. Imbiss und Getränke gibt es bis in die Nacht. Schließlich wird ab 20.00 Uhr zu Musik von DJ Karsten getanzt.

Wer das Dorf und die Veränderungen erleben will, die die letzten Jahrzehnte mit sich brachten, sollte einen Spaziergang unternehmen mit Ziel- bzw. Ausgangspunkt an der Kirche. Das 1737 erbaute Gotteshaus bildet den Mittelpunkt Ferchesars. „Dank der langjährigen aufopferungsvollen Arbeit des Fördervereins zur Erhaltung der Dorfkirche konnten kürzlich Restaurierungsarbeiten im Wert von 450.000 Euro abgeschlossen werden“, wie sich Ortsvorsteher Rauser freut. Weitere Erhaltungsarbeiten sollen in den kommenden Jahren folgen. Seinen Angaben zu Folge sind seit der deutschen Wiedervereinigung im Dorf rund 30 neue Häuser vorwiegend von jungen Familien mit Kindern erbaut worden bzw. sind in der Bauphase. Der Fünf-Sterne-Campingplatz, in den viel Geld investiert wurde, lockt Besucher aus dem In- und Ausland nach Ferchesar ans dortige Seeufer. Als echten Hingucker bezeichnet Rauser den mit ebenso großen finanziellen Aufwand erbauten Pferdezuchtbetrieb am Ortseingang aus Richtung Stechow kommend. Als vorbildlich betrachtet er indes das Vereinsleben. Sehr viele der rund 320 Einwohner seien in einer der örtlichen Organisationen aktiv. Zu diesen zählen der Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche, der Heimatchor, der Heimatverein, der Angelverein, der Ballsportverein und natürlich die Freiwillige Feuerwehr.