Sommerwetter birgt auch Gefahren

Silvia Passow

Havelland Endlich mal wieder so ein richtiger Sommer. Große Ferien und täglich lädt das Wetter die Kinder zum Spielen, besonders zum Planschen oder zu anderen Abenteuern im Freien ein. Es sei ihnen gegönnt. Die anhaltende Trockenheit und die Hitze können aber auch gefährlich werden.

Die Hitze bringt besondere Herausforderungen mit sich. Während die einen nur stöhnen, ist sie für Andere wirklich gefährlich. Vor allem, wenn nicht genug getrunken und verbrauchte Flüssigkeit nicht wieder ersetzt wird. Besonders ältere Menschen sind hier gefährdet. Viele Betagte trinken ohnehin nicht gern. Der Durst fehlt, jeder Gang, auch der zur Toilette, kann körperliche Beschwerden mit sich führen und wo die Muskulatur nachgibt, da bleibt es nicht nur bei wackeligen Beinen. Kann Urin nicht zurückgehalten werden, liegt für manchen Menschen die Lösung auf der Hand: weniger trinken ist gleich weniger müssen müssen. Besonders vor Ausflügen wird dann, meist aus Scham, auf das Trinken verzichtet. Das kann fatale Folgen haben. Kreislaufprobleme, Hitzschlag, aber auch die Exsikkose, die Austrocknung des Körpers, kann lebensbedrohliche Folgen haben.

Hitze kann auch für Obdachlose zum Problem werden

Im Winter liegt der Fall irgendwie deutlicher auf der Hand. Wer bei eisigen Temperaturen auf der Straße nächtigt, dem droht gesundheitlicher Schaden, bis hin zum Tod. Im Sommer erfahren Obdachlose weitaus weniger Aufmerksamkeit, dabei kann die Hitze ihnen besonders zusetzen.

Keine klimatisierte Wohnung, Auto oder Arbeitsplatz. Die Kleidung meistens viel zu dick, nicht selten wird alles am Leibe getragen, was zum Besitz zählt. In vielen Orten gibt es keinen Zugang zu Frischwasser im öffentlichen Raum. Wer schutzlos in der Sonne einschläft, läuft Gefahr sich einen Sonnenbrand oder Hitzschlag zuzuziehen. Eine geeignete Kopfbedeckung und Sonnencreme sind für die wenigsten Obdachlosen zugänglich. Daher die Bitte, aufmerksam sein, nicht vorbeigehen, die Person ansprechen, wecken, wenn nötig Hilfe holen. Wenn möglich ein Getränk anbieten. Mit steigenden Zahlen der Obdachlosen sollte vielleicht auch über öffentlich zugängliche und kostenlose Trinkwassermöglichkeiten nachgedacht werden.

Verlorene Flüssigkeit muss ersetzt werden

Auch wer sich viel bewegt, muss nun mehr trinken. Sportler sollten ihre Aktivitäten besser in die Morgen- oder Abendstunden verlegen. Kinder sollten beim Spielen und Tollen im Freien ungesüßte Getränke dabeihaben. Generell gilt: Keine körperliche Anstrengung während der Mittagszeit. Bei Fiebererkrankungen, bei Störungen im Magen-Darmtrakt, die mit Erbrechen und Durchfall einhergehen, wird Flüssigkeit verloren. Geschieht dies bei sommerlicher Hitze, ist die Gefahr der Austrocknung noch einmal erhöht. Hier sollte ein Arzt hinzugezogen werden. Der entscheidet, ob dem Erkrankten eventuell Flüssigkeit über die Vene, als Infusion, verabreicht werden muss.

Auch für Tiere ist die Hitze eine Herausforderung

Tiere haben, teils sehr wirkungsvolle, Strategien gegen Hitze. Bienen kühlen ihre Nester durch extrem schnelles Flügelchen schlagen herunter, wie kleine Ventilatoren. Sind die Insekten unterwegs, haben sie es weniger leicht. Bienentränken können helfen. Eine flache Schale mit Wasser und Steinen befüllen, auf denen die Tiere rasten und trinken können. Auch die Vögel freuen sich über ein Angebot an Frischwasser, noch schöner, wenn darin auch ein Bad genommen werden kann. Wichtig, die Tränke täglich säubern. Hierfür reicht das Ausspülen mit kochendem Wasser völlig aus. Auch die kleineren Säugetiere, wie Igel und Eichhörnchen, brauchen Flüssigkeit und bedienen sich gern an aufgestellten Trinkschalen. Auch hier gilt sauber halten, aber keine scharfen Reiniger benutzen.

Trinkwasser für den Vierbeiner mitnehmen

Wer mit des Menschen bestem Freund unterwegs ist, sollte auch Wasser und Napf für Bello dabeihaben. Anders als Menschen können Hunde nicht schwitzen, sie hecheln stattdessen. Eines haben Hund und Herr aber gemeinsam: bei Hitze besser einen Schattenplatz aufsuchen. Vorsicht vor zu heißem Straßenbelag. Ist es einem selbst zu heiß zum Barfuß laufen, kann sich auch der Hund die Pfoten verbrennen. Dass der Hund bei den Temperaturen auf keinen Fall allein im Auto gelassen werden darf, sollte sich inzwischen herum gesprochen haben.

Auch der Straßenbaum ist für Wasser dankbar

Das wird der Baum zwar so nicht sagen, da muss prächtiges Aussehen Dank genug sein. Aber die Trockenheit kann für Bäume zu einer langfristigen Schwächung führen und auf die Fruchtausbildung folgen haben, was wieder zu Nahrungseinbußen bei Insekten, Vögeln und kleinen Säugetieren führt. Besonders Jungbäume leiden, aber auch die älteren Exemplare benötigen Wasser. Wenigstens zehn Liter sollten, wer einen Baum unterstützen möchte, spendiert werden. Am besten früh morgens oder spät abends den Weg mit der Gießkanne antreten.