42-Jähriger verletzt sich bei Unfall schwer

MOZ

Flatow Ein 42-Jähriger ist bei einem Unfall auf der L 162 zwischen Orion und Flatow aus seinem Auto geschleudert worden. Der Mann verlor am Freitagabend gegen 19.30 Uhr die Kontrolle über sein Auto, als er ein Fahrrad überholte. Das Fahrzeug prallte gegen einen Straßenbaum. Der Wagen fing durch den Unfall Feuer und brannte komplett aus. Der 42-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Verkehrsunfallgutachter sah sich die Schäden vor Ort an.