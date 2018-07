Betrunkener wirft Einrichtung aus dem Fenster

MOZ

Wittstock Die Witttocker Polizei hat es am Sonntagvormittag mit einem sturzbetrunkenen Mann zu tun, der diverse Einrichtungsgegenstände aus dem Fenster warf und so einen Garten-Pavillon zu Bruch gehen ließ. Anwohner hatten den Notruf gewählt, weil der 33-Jährige unter anderem Geschirr, Gläser und einen Plastikkübel aus dem zweiten Obergeschoss nach unten hatte fallen lassen. Die Gegenstände landeten dann großteils auf dem Pavillon, der die Last nicht mehr tragen konnte und zusammenbrach. Der Mann wurde kurzzeitig festgenommen, weil er sich gegen die Beamten wehrte. Er hatte rund zweieinhalb Promille intus.(crs)