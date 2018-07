Zwei Waldbrände

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Dem Verdacht der Brandstiftung geht die Polizei im Zusammenhang mit zwei Waldbränden vom Wochenende in der Stadt Zehdenick nach. In der Gemarkung Kurtschlag standen bereits am Freitagmorgen rund 3 000 Quadratmeter Waldboden in Flammen.

Gleich an zwei Stellen, die rund 500 Meter auseinander liegen, brannte der Wald zwischen Wesendorf und Krewelin am Sonnabend gegen 14.10 Uhr. Weil sich die Wasserversorgung vor Ort äußerst schwierig gestaltete und nur im Pendelverkehr zu realisieren war, mussten neben den Feuerwehren aus Zehdenick, Krewelin, Wesendorf, Klein-Mutz und Kurtschlag auch Einsatzkräfte benachbarter Gemeinden zur Unterstützung angefordert werden. Tanklöschfahrzeuge aus Löwenberg, Gransee und Liebenwalde halfen dabei, eine stabile Löschwasserversorgung aufzubauen. Die Einsatzkräfte brachten die beiden Feuer schnell unter Kontrolle. Insgesamt standen rund 1 500 Quadratmeter in Flammen. Die Feuerwehr war mit 57 Einsatzkräften vor Ort.

Vermutlich aufgrund eines Blitzeinschlags entzündeten sich am Sonnabend gegen 21.40 Uhr südlich von Zehdenick Strohballen. Der einsetzende Regen verhinderte Schlimmeres.(ris)