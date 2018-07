Mehr als eine Einlasskontrolle

Berlin (MOZ) Keine Frage: Bei den Sicherheitskontrollen deutscher Flughäfen liegt vieles im Argen. Davon künden die immer längeren Schlangen vor dem Se­cu­ri­ty-Check oder auch das Chaos in München am Wochenende, weil eine Frau unkontrolliert in den Abflugbereich gelangen konnte. Diesen Problemen aber damit begegnen zu wollen, indem man die Sicherheit vollständig privatisiert, muss wirklich überraschen.

Horst Seehofer will die Bundespolizei abziehen und es den Airports überlassen, ob sie selbst oder private Dienstleister die Kontrollen organisieren. Dass ein Innenminister, der so gern den starken Staat beschwört, ausgerechnet im sensiblen Bereich der Flugsicherheit den Bund komplett aus der Verantwortung entlassen will, ist eine Bankrotterklärung. Offenbar hält er die ihm unterstellte Bundespolizei für nicht geeignet, die Prozesse zu optimieren.

Bei allem Ärger über Wartezeiten: Hier handelt es sich nicht um eine simple Einlasskontrolle. Es geht darum, terroristische Attacken zu verhindern. Wer sollte das besser können als Beamte, die kraft ihres Amtes Sicherheitsprofis sind? Seehofer sollte mehr Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter haben. Und die Rolle des Bundes an den Airports nicht minimieren, sondern stärken.