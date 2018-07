Schöne Versprechen

Berlin (MOZ) Zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist in der Politik gelegentlich ein großer Unterschied. Insbesondere bei internationalen Konferenzen. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) feiert einen großen Durchbruch beim Treffen mit ihren Kollegen der G20-Staaten für die Landwirtschaft, das Klima und die Verbraucher. Bei zentralen Themen einer globalen und nachhaltigen Lebensmittelproduktion hätten sie sich verständigt.

Solche Konferenzen haben den Nachteil, dass ihre Ergebnisse unverbindlich sind. Keiner kann einklagen, dass sich etwa alle an den Schwur halten, den Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung zu beschränken. Schon auf nationaler Ebene bekommen wir Versprechen serviert, die nicht eingehalten werden. So hat sich zwar in Deutschland die Menge der Antibiotika für die Tierzucht seit 2011 mehr als halbiert. Aber dafür werden mehr Reserveantibiotika eingesetzt, die für den Einsatz beim Menschen vorbehalten sein müssten.

Weltweit dagegen steigt immer noch der Verbrauch, insbesondere in wirtschaftlich aufstrebenden Ländern. Dass die sich im Alltag an internationale Vereinbarungen halten, sollten wir nur für bare Münze nehmen, wenn sie unabhängig kontrolliert werden.