Ein Lob auf Symbole in der Politik

Berlin (MOZ) Ein Text über Symbole in der Politik verliert mutmaßlich an Glaubwürdigkeit, wenn er nicht selbst mit einem Symbol beginnt. Nun gut: Wäre Politik nicht Politik, sondern Kunstturnen, dann wäre die Inszenierung eines starken politischen Symbols ein Salto mit doppelter Schraube am Reck. Gelingt die Figur, interessiert sich die halbe Welt für die Randsportart. Misslingt sie, erntet der Turner kurz Spott und Hohn und verschwindet dann in der Versenkung.

Natürlich ist dieses Bild so schief, wie es auch in der Politik häufig vorkommt. Das Symbol in der Demokratie ist viel mehr als nur ein nettes Kunststück. In einem System, das von der Aufmerksamkeit der Wähler lebt, ist es lebensnotwendig, dass komplexe Vorgänge in klar verständliche Bilder gegossen werden. Willy Brandt hat mit einem Kniefall geschafft, was kein Bundeskanzler vor ihm schaffte: die historische Schuld Deutschlands anzuerkennen, um Vergebung zu bitten, ein neues Verhältnis zum damaligen Ostblock einzuleiten. Das ist große Kunst.

Auch heute wären gute Symbole wichtig. Die Bundesregierung tut sich da gerade ein wenig schwer. Ein perfekt ausgeleuchtetes Bild zeigt Angela Merkel wie sie auf einem Bauernhof ihr Patenkälbchen „Wirbelwind“ streichelt. Umweltministerin Svenja Schulze radelt über einen neuen Fahrradweg, Familienministerin Franziska Giffey macht Gymnastik in einem Pflegeheim.

Stärkere Symbole setzen da die Bayern. Da werden Kreuze in Behörden gehängt, Transferzentren errichtet, Grenzpolizisten feierlich an die Arbeit geschickt. Es sind starke Symbole für eine restriktive, struktur- wie wertkonservative Gesellschaft. Und sie sind brandgefährlich. Der CSU reichen nämlich keine Gesten und Bilder. Sie gießt ihre Symbole in Gesetze. Symbolpolitik nennt man das, und die war noch nie gut. Die Vereinfachungen, die das Symbol stark machen, machen Gesetze schwach. Sie stellt den Bauch über den Verstand und verewigt temporäre Stimmungen in Paragraphen, die bleiben.

Was Deutschland jetzt braucht, ist ein starkes Symbol, das in eine andere Richtung geht. Eines für eine zukunftsgewandte Gesellschaft, die sich selbstbewusst und optimistisch den Herausforderungen der Gegenwart stellt. Hoffentlich fällt der Kanzlerin was im Urlaub ein.