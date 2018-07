Von der klassischen Dressur zum Sliding Stop

Sandra Euent

Paaren/Steckelsdorf (MOZ) Pferdefreunde haben am kommenden Wochenende die Qual der Wahl. Denn vom 3. bis 5. August findet sowohl ein Reitturnier in Paaren-Glien als auch in Steckelsdorf statt. Während in Paaren die Dressur- und Springfreunde voll auf ihre Kosten kommen, sind im Rathenower Ortsteil Steckelsdorf wieder die Westernfreunde richtig.

Im Jagdhaus Paaren gehen die Pferd-Reiter-Paare am Wochenende rund 1.000 Mal an den Start. Auf dem Programm stehen Prüfungen von der einfachen bis zur schweren Klasse in Dressur und Springen. Einer der Höhepunkte wird am Samstagnachmittag das Jump and Drive, eine Kombination aus Springreiten und anschließendem Autofahren sein. Viele Sieger und Platzierte der Vorjahre kämpfen wieder um die Schleifen. Ein weiterer Höhepunkt werden die Dressur- und Springprüfungen der Schweren Klasse am Sonntagnachmittag sein.

In Steckelsdorf stehen derweil drei Tage lang Westernreitprüfungen der unterschiedlichsten Disziplinen auf dem Programm. Das Turnier ist das letzte Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft der EWU auf brandenburgischem Boden. Höhepunkt hier sicherlich neben den Qualifikationsprüfungen die Rinderklassen am Samstag Nachmittag/Abend.

Beide Reitturniere können an allen drei Tagen bei freiem Eintritt besucht werden. Für das leibliche Wohl der Besucher und Teilnehmer ist natürlich auch gesorgt. In Steckelsdorf gilt wie immer: unbedingt einen Burger probieren.