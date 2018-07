An „Tempo 30“ hält sich kaum jemand

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Rasende Autofahrer, gefährdete Kinder und tote Tiere – die Straße An der Plantage in Ladeburg entwickelt sich immer mehr zu einer „Rennpiste“. Das wollen der Ortsbeirat und die Fraktion BVB/Freie Wähler in der Stadtverordnetenversammlung Bernau nicht länger hinnehmen und haben nun einen Antrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in dem Ortsteil eingebracht.

„Wiederholt haben sich Anwohner beschwert, weil zu viele Verkehrsteilnehmer weder das vorgegebene Tempo von 30 Kilometer pro Stunde noch die Einmündungen Am Fliederbuch und Dahlienweg beachten“, sagte Fraktionschef Péter Vida bei einem Vor-Ort-Termin. Es sei dabei bereits zu vielen Beinahe-Unfällen gekommen. Diese wiederum verunsicherten Fußgänger, Radfahrer und rücksichtsvolle Autofahrer noch mehr. „Die Straße wird auch von vielen Kindern der Siedlung als Weg zur Bushaltestelle und Schule genutzt“, betonte Vida. Eine Tafel, die die gefahrene Geschwindigkeit anzeigt und eigentlich zur Sensibilisierung beitragen sollte, habe nicht den gewünschten Effekt gehabt. Sie werde vielmehr als Messtafel für „Geschwindigkeitsrennen“ genutzt.

„Wir möchten, dass die Stadtverwaltung verschiedene Schritte ergreift beziehungsweise prüft, die die Situation verbessern“, sagte Jörg Arnold vom Ortsbeirat Ladeburg. So sollten Piktogramme mit dem Hinweis auf Tempo 30 an mehreren Stellen der Fahrbahn aufgebracht werden, beispielsweise nach der Einfahrt in die Straße An der Plantage aus Richtung Bernauer Straße. Alle Anwohner des Siedlungsbereiches könnten zudem mit Informationen auf das Problem aufmerksam gemacht werden. Die Polizeiinspektion Bernau soll ferner beauftragt werden, wiederholt mit einer mobilen Einrichtung die Geschwindigkeit zu messen. Dafür wolle ein Anwohner sein Grundstück zur Verfügung stellen, so Vida. Das Klappschild „Parkverbot am Donnerstag zwischen 7 und 9 Uhr“ muss nach dem Willen der Antragsteller an anderer Stelle aufgestellt werden. Es verdecke das Schild „Zone Tempo 30“, hieß es.(au)