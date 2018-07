Kunstgenuss und Saxophon

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Viele neugierige Besucher haben am Freitagabend erstmals künstlerische Arbeiten betrachtet, die während des Internationalen Landschaftspleinairs entstanden sind. 14 Maler und Grafiker waren zu Gast beim Schwedter Kunstverein. Eine Ausstellung in allen Räumen der Galerie am Kietz zeigt jetzt ihr Schaffen aus zwei Wochen.

„Ich bin begeistert“, schwärmte Hanka Dülsen aus Jamikow während ihres Rundgangs durch die Galerie. Sie kommt seit27 Jahren immer zu den Abschlussausstellungen des Internationalen Landschaftspleinairs von Schwedt. Und genauso lange gibt es dieses Pleinair schon. Es ist ein Künstlertreffen, bei dem sich Maler und Grafiker mehrerer Länder in Schwedt begegnen und sich von der Stadt und dem Nationalpark Unteres Odertal inspirieren lassen. Jedes Treffen endet mit einer Ausstellung quasi noch feuchter Arbeiten.

Der heiße Freitag mündete in einen Sommerabend mit lauer Brise und einem Publikum, das sich durch die neue Ausstellung beschenkt fühlte. Die vielen Sitzplätze im Hof unterm Sonnensegel waren belegt, und die Stehplätze reichten bis ans Tor.

Mitten in dieser Kulisse wandte sich Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl an die Künstler: „Sie haben die Farben der Uckermark kennengelernt. Mit Ihren Augen ist hier etwas Schönes entstanden. Ich danke dem Kunstverein Schwedt als Ausrichter dieses Pleinairs. Nicht umsonst ist diese Stadt stolz auf den Verein und das Pleinair.“

Zum 14. Mal war der Kunstverein Organisator dieses Treffens. In bewährter Weise hat er Arbeitsbedingungen für die Teilnehmer geschaffen, sodass MalerinKatarzyna Kowalska aus Warschau schwärmte: „Es war hier eine große Zeit für mich. Ich bin so dankbar.“ In diesen Dank stimmten alle Künstler ein. Fotografin Petra Lehnhardt-Olm sagte: „Ich habe mich sehr über die Einladung nach Schwedt gefreut. Aber das, was ich hier vorgefunden habe, war so viel mehr.“ Die Künstler bedankten sich mit Sonnenblumen bei den Helfern im Hintergrund, darunter bei der Marmeladenfrau und dem Zaziki-Macher sowie beiLiane Morgner, „weil sie schon so lange für die Kunst in Schwedt streitet“, wie Cora Fries aus den Niederlanden sagte.

Der stellvertretende Nationalparkleiter Michael Tautenhahn griff das diesjährige Pleinair-Thema Schwemmland auf und sagte: „Ich freue mich, was das Schwemmland uns hier alles angeschwemmt hat. Diese schöne Ausstellung muss man weithin bekannt machen.“

Besucherin Inge Hornburg aus Gartz ist Kunsterzieherin. Sie schloss ihren Rundgang durch die Galerie voller Freude ab: „Ich dachte, dass das vorgegebene Thema Schwemmland schwierig umzusetzen ist. Aber die Künstler haben so viel reingelegt in ihre Arbeiten, dass ich staune über die Vielfalt ungewöhnlicher Motive. Ich ent-decke auch viel Neues in der Technik.“ Gerade über die verschiedenen künstlerischen Techniken haben die Besucher diskutiert. Da sind zum Beispiel die filigranen Gelstiftzeichnungen von Klaus Müller und die Gemälde des Chinesen Xue Liu. Sie können per Handy durch den Negativfilter betrachtet werden und erzeugen eine verblüffende optische Täuschung. Das bot Gesprächsstoff in allen Räumen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 30. August zu sehen.