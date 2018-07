Julia Werner

Rägelin Ein 30-Jähriger fuhr am Freitagnachmittag mit seinem Audi von Rägelin nach Frankendorf, als er am Abzweig nach Pfalzheim Rauchentwicklung im Motorraum bemerkte. Er fuhr an den Straßenrand und konnte aussteigen, bevor das Fahrzeug Feuer fing. Die Feuerwehr löschte den brennenden Wagen. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt.