1818 ist der beste Rammler in Oder-Spree

Frank Groneberg

Ziltendorf (MOZ) Der beste Jung-Rammler im Landkreis Oder-Spree heißt 1818. Genau genommen lautet die Tätowierung des Roten Neuseeländers ja 1.8.18, aber auf der Kreisjungtierschau Rassekaninchen in Ziltendorf wurde diese Nummer am Wochenende kurzerhand zu „1818“ erklärt. Damit der Champion auch einen Namen hat, der sich leicht aussprechen lässt. Leuchtend rot-braun ist das Fell des besten aller Kaninchen, die in diesem Jahr in Oder-Spree geboren worden sind. „Sehr gut in allen Positionen“, lautet das Urteil des Preisrichters, der das wirklich schöne Tier am Freitag begutachtet und ihm die Bestnote 8/7 zuerkannt hatte. Was die Besucher der Kaninchenschau, die der örtliche Kleintierzuchtverein „Oderstrand“ am Wochenende in der Turnhalle der Ziltendorfer Grundschule ausgerichtet hatte, an der Gitterbox von 1818 jederzeit nachlesen konnten.

Vater des Rammlers – zumindest Vater im weiter gefassten Wortsinn – ist Uwe Paulenz, Kaninchenzüchter seit 1983 und Vorsitzender des gastgebenden Zuchtvereins. Die Kreisjungtierschau war für ihn sozusagen ein Heimspiel, das er dank 1818 mit Bravour gewonnen hat. Der Sieg seines Karnickels „macht mich natürlich stolz“, betont er. Obwohl er mit seinen Tieren schon in ganz anderen Ligen erfolgreich gewesen ist. „Ich war mit meinen Roten Neuseeländern schon zweimal Bundesclubsieger und auch schon einmal Europameister“, erzählt er. Und trotzdem muss auch er sich Siege auf Kreis­ebene hart erarbeiten. „Im vergangenen Jahr war ein Tier besser als meine besten“, verrät er. Umso mehr freue er sich über die Bestnote in diesem Jahr.

So ein Erfolg sei vor allem „eine Bestätigung für den Züchter“, erklärt Uwe Paulenz. „Solche Einschätzungen durch Preisrichter sind wichtig für uns, um unsere Zuchtergebnisse einschätzen zu können. Ich bin zwar selbst auch Preisrichter, als Züchter wird man aber irgendwann ,stallblind‘, da ist es immer gut, eine andere Meinung zu hören.“ Seit 1985 züchtet er ausschließlich Rote Neuseeländer. 66 Buchten hat er zu Hause zu stehen, mit 70 Tieren. Der Großteil wird geschlachtet und verkauft. 1818 braucht aber keine Angst davor zu haben, in der Backröhre zu landen: Er darf das Leben noch ein paar Jahre genießen, als neuer Zuchtrammler.