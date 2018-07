25 Minuten fürs Überleben

Anke Beißer

Freienbrink (MOZ) Es ist ein bisschen wie der Kick, den manch einer zum Beispiel bei einem Tandem-Fallschirmsprung sucht. Den Männern hier geht es aber nicht um den Adrenalinstoß. Sie begeben sich in einen Brandcontainer, um zu üben, wie sich Fehler vermeiden lassen – im Ernstfall, beim Einsatz, wenn es um ihr Leben und auch das ihrer Kameraden geht.

Es ist Sonnabend, 10 Uhr. Am Ende des Schlehenwegs im Gewerbegebiet Freienbrink zieht leichter Rauch über die Straße. Es riecht nach verbranntem Holz. Auf dem Grundstück steht ein Komplex aus alten Containern, eine Tür öffnet sich. Ein Feuerwehrmann in voller Montur tritt heraus, seine Atemgeräusche unter der Maske erinnern ein bisschen an Star Wars. Mit ihm huscht eine weitere Rauchwolke ins Freie.

Die Frage nach der Herkunft des Geruchs ist geklärt. Christian Behnke, Feuerwehrausbilder aus Woltersdorf, verschafft sich Luft, trinkt einen großen Schluck aus der Wasserflasche. „Alles klar im Container. Die nächsten können rein“, sagt der 27-Jährige. Die nächsten, das sind René Karras (31), Patrick Nemack (27) und Nico Güttler (29) aus Grunow im Amt Schlaubetal. Sie räumen ein, dass es ihre Ortswehr bei Einsätzen eher mit technischen Hilfeleistungen zu tun hat. Um so besser, sagen sie, wenn sie die Brandbekämpfung realitätsnah üben können. Dass ihre Ausbildung in die Hitzewelle fällt, stört sie nicht. „Wenn im Sommer der Wald brennt, müssen wir das ja auch aushalten“, sagt Karras. Die Drei sind etwas aufgeregt, wissen sie doch nicht, welches Szenario sie erwartet.

Auf los geht’s los. Die Containerburg ist in Räume geteilt, es gibt Hindernisse, verschiedene Ebenen. Wo das Feuer brennt ist ebenso ungewiss, wie alles, was sie im Inneren bei 80 und 250 Grad erwartet. Alles liegt im Dunkeln, es wird ohne Licht geübt. Behnke geht über eine andere Tür ebenfalls hinein, beobachtet das Geschehen mit der Wärmebildkamera. Hinterher wird ausgewertet.

Knapp 25 Minuten später sind die Männer wieder im Freien. „Erstmal hinsetzen, Masken ab und trinken“, sagt der Ausbilder. Der Dreiertrupp sieht fix und fertig aus. Nach ein paar Minuten sollen sich die Feuerwehrmänner selbst einschätzen. „Wir waren zu weit auseinander, ich hätte fragen müssen, ob ihr da seid“, beginnt Nemack. Sie hätten auch vergessen, die Wände abzutasten. Dort entdeckten sie eher zufällig herabhängende Kabel und – das hätte im Ernstfall zum Problem werden können – unter einem Tisch eine Gasflasche. „Gründlich erkunden und dicht bei einander bleiben“, belehrt Behnke. Es sei wichtig, aus den Fehlern zu lernen. Es gehe um ihr Leben, macht er klar. Auch die Fortbewegung kritisiert er. „Ihr seid auf allen Vieren voran. Das ist nicht gut.“ Der Ausbilder erinnert an den Feuerwehr-Seitenkriechgang, bei dem ein Bein voran geschoben wird. Da könne gleich noch besser abgesucht werden, Kopf und Körper sind geschützt.

Das Trio hört genau zu, es wird ein wenig gefachsimpelt, und Behnke rät, entweder häufiger den Brandcontainer zu nutzen oder sich über Videos und durch Erfahrungsberichte von Berufsfeuerwehrleuten mehr Wissen anzueignen. „Wir brauchen viel, viel Ausbildung. Denn es geht um unser Leben“, resümiert der 27-Jährige. Er geht an einem solchen Tag bis zu dreimal in den Container. Der Woltersdorfer Thomas Doering, ebenfalls Ausbilder, erzählt, dass es schon vorgekommen ist, dass Teilnehmer an ihre Grenzen gestoßen sind. „Aber eher psychisch. Wer sich körperlich nicht fühlt, sollte erst gar nicht rein gehen.“ Nach der Übung gibt es übrigens für beide Seiten nur drei Wünsche: viel trinken, raus aus der Kluft und ab unter die Dusche.