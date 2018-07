Fahrtwind kühlt die MOZ-Radler

Ines Weber-Rath

Golzow (MOZ) Mancher Radler hatte sich überlegt, ob er bei der angekündigten Hitze mitfahren sollte. Doch mit 61 Teilnehmern machte sich am Sonnabend Vormittag ein nicht gerade kleines Fahrerfeld vom Golzower Bahnhof aus auf die 15. Tour de MOZ des Jahres durchs Oderbruch.

Es ist schon 26 Grad warm, als sich ein Radler nach dem anderen bei Daniel Boldt am MOZ-Transporter in die Teilnehmerlisten einträgt und sein Tour-Shirt in Empfang nimmt. „Ich hab’ überlegt, ob ich bei dem Wetter mitmache. Aber durch meinen Urlaub hatte ich schon zwei Touren versäumt. Also bin ich wieder dabei“, sagt Rolf Bornstein. Der Waldsieversdorfer ist mit seinem E-Liegedreirad gekommen.

„Heute übernehme ich die Funktion des Lumpensammlers“, sagt Ewald Grünemeyer zu Daniel Boldt. Der 77-jährige Bad Freienwalder ist bei fast jeder MOZ-Tour dabei. Er bekommt das Transparent, das ihn als Schlussmann ausweist. Boldt, der auch das Erste-Hilfe-Set dabei hat, kann so in der Nähe von Charlotte Hinze radeln. die 90-jährige Strausbergerin ist auch diesmal die Älteste im Feld. Die Jüngste ist die 12-jährige Lilly Hein aus Heiden in Nordrhein-Westfalen. Sie ist bei ihrer Oma Jutta Hein aus Fürstenwalde zu Besuch und mit ihr bei der Tour dabei.

„Hut ab vor den Organisatoren vor Ort. Wir finden die Informationen und Anregungen für Besuche, die man bei den Stopps bekommt, immer wunderbar“, sagt Ute Zeidler. Sie ist mit ihrem Mann Bodo aus Schöneberg in der Uckermark gekommen.

Solche Informationen gibt es von Tourleiter Wolfgang Ulm beim Trink-Stopp in Gorgast zum ehemaligen Gutshaus und zum Integrationszentrum seines Heimatdorfes. Von dort aus geht es, unter der Ostbahn hindurch, in Küstrin-Kietz auf den Deich, zum Oder-Neiße-Radweg.

Am Abzweig nach Reitwein wird der Tross von Wolfgang Ulms Frau Ingrid erwartet, die den Peloton, wo es geht, im Auto begleitet. Über die Alte Oder sind die Radler nach zwei Kilometern im idyllischen Reitwein: Planmäßig, punkt 12 Uhr.

„Hier gibt’s sogar Live-Musik“, freut sich Jutta Lutter, als der Tross am Event-Gasthof „Zum Heiratsmarkt“ vorfährt. Die Neuhardenbergerin ist mit ihrem Mann wieder einmal bei der Tour dabei. Heiratsmarkt-Wirt Franco Kaiser lädt an diesem Tag zum Sommerfest ein. Die Mannen aus der Reitweiner Kult-Band „Orion“ – Detlef Dreger, Jürgen Schulz, Dieter Scheffler und Uwe Karg – sowie Sängerin Nancy Schwandt spielen Rock-Pop-Klassiker.

In die Schlange am Verpflegungsstand auf dem Hof – im Saal ist für eine Hochzeit gedeckt – haben sich Christiane Bode und Tochter Emily (17) eingereiht. Sie leben im englischen Lanceshire, sind auf Urlaub bei den Großeltern im Barnim und radeln einmal mehr die Tour de MOZ mit.

Auf ausgebauten Landwirtschaftswegen geht es über Hathenow, Sachsendorf und Hackenow steil bergauf in die Kreisstadt von Märkisch-Oderland, Seelow. Danach haben sich die Radler die Kaffeepause in der Buschdorfer Backscheune redlich verdient. Gudrun Pehle und Wenke Rösner haben im Holzbackofen sechs Bleche Kuchen gebacken. Kurz vor 16 Uhr erreicht das Feld Golzow. Das Thermometer zeigt 32 Grad. Gut, dass es auch Fahrtwind gegeben hat.

Die nächste Tour de MOZ führt am 18. August ins Mühlenbecker Land.