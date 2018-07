Feste im Park, in der Gartensparte und am Kanal

Gaudi in der Gartensparte: In Briesen holte sich Maira Löhnert (8) aus Jena mit ihrer Garten-Oma Bärbel Löhnert eine Zuckerwatte bei Christa Ansorge und Jutta Thiessen (Briesener Kleingärtner aus Frankfurt) ab. © Foto: Cornelia Link-Adam

Parkfest in Demnitz: Mario Bergemann von den Oldtimerfreunden fuhr viele Gäste per Kremser durchs Dorf. Angespannt wurde dafür die sogenannte „Oma“. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam, Elke Lang

Demnitz, Briesen, Wendisch Rietz Zur Halbzeit der Sommerferien gab es am Sonnabend für Daheimgebliebene und Urlauber viele Feste. Die MOZ schaute beim Demnitzer Parkfest, Sommerfest in der Briesener Kleingartesparte „Sonnenschein“ und Kanalfest in Wendisch Rietz vorbei.

Demnitz: Nach zwei Jahren reinem Sommertanz im Park kehrte Demnitz am Wochenende zum alten Modell des dreitägigen Festes zurück. Dank Andi Siedler und etlichen Aktiven der Oldtimerfreunde, unterstützt durch Heimatverein und die Gaststätte am Schlossteich, ging es schon Freitgabend mit Kino los. Etliche Gäste sahen sich „Jumanji 2“ an. Am Sonnabend folgte ab Mittag buntes Treiben im Park. Mario Bergemann fuhr mit der sogenannten „Oma“, einem Traktor Typ RS 04-30 von Anfang der 1950er-Jahre, Besucher per Kutschen-Anhänger immer wieder durchs Dorf. Im Park selbst gab es rustikales Essen aber auch Kaffee und Kuchen, Trödelstände, Tombola und Mal-Aktionen sowie Hüpfburg für Kinder. Bei 30 Grad im Schatten füllte sich der Platz erst im Laufe des Nachmittags. Viele versuchten sich auch beim Kegeln und Luftgewehrschießen. Zu gewinnen gab es Fleischpreise, weil die seit Jahren am besten ankommen, hieß es von Karsten Geithe und Wolfgang Seidel, die den Stand mit dem Luftgewehrschießen betreuten. Olaf Rotter bewies dabei eine ruhige Hand. „Ich hab hier auch schon öfter gewonnen“, bekannte der 51-Jährige aus der Nähe Glauchaus, der seine Frau, eine gebürtige Demnitzerin, wie jedes Jahr beim Heimaturlaub begleitete. Während dessen spielte Josie Aurich aus Berkenbrück als versierte „Jugend musiziert“-Pianistin am Keyboard für die Besucher, später traten auch noch der Shanty-Chor und die Happy Dancers (beide aus Steinhöfel) auf und sorgte DJ Achim für Tanzmusik bis weit in die Nacht.

Briesen: Rund ging es am Sonnabend auch in der Kleingartenanlage „Sonnenschein“ an der Frankfurter Straße zu. Zum Kinderfest hatte der gleichnamige Verein eingeladen. Auf der großen Wiese inmitten der Anlage mit 83 Parzellen tummelten sich Jung und Alt. Viele Kleingärtner betreuten Stände, an denen es dank vieler Sponsoren kostenfreie Gewinne wie Malbücher, USB-Sticks und Spielzeug zur Auswahl gab. Mit einem Bändchen-Schnitt vor der Hüpfburg hatte Vereinschef Alfons Prahl das Fest eröffnet. Klar feierten vorrangig Kleingärtner hier unter sich, aber öffentlich war das Sommerfest allemal. „Wie auch sonst die Anlage, ist sie doch ein Ort der Erholung.“, sagte der Frankfurter. Die Oderstädter sind auf dem Briesener Areal dominant, aber auch immer mehr Berliner entdecken die Parzellen für sich. „Weil sie hier günstiger sind und man dank guter Anbindung die Wege hier raus auch nicht scheut“, erklärte Prahl. Vergeben seien fast alle Gärten. Von einem guten Jahr berichtete er, von voll hängenden Obstbäumen und sogar reichlich Wein an den Reben. Das zu feiern, auch sich selbst, war Anliegen des Vereins.

Nachmittags gab es ein Kinderfest, abends ein Gartenfest für die Erwachsenen mit DJ-Tanz. Gut kam auch das Ponyreiten dank Familie Genschmar (Rauen) an. Die Briesener Feuerwehr machte mit den Kids Zielspritzen und Rundfahrten. Auch Odervorlands Revierpolizist Klaus-Dieter Graß fuhr immer wieder Kinder in seinem Polizeiauto durch die Anlage. „Das ist wieder ein tolles Fest“, lobte die Fürstenwalder Familie Ringk, die seit vielen Jahren ihren Kleingarten hat.

Peter Lehm, der Organisator des Wendisch Rietzer Kanalfestes, ist immer zufrieden, ob nun zehn Leute da sind oder ein paar hundert. Es lief am Sonnabend verheißungsvoll, denn schon zu Beginn war das Festzelt gut gefüllt, um Gerd Christian und Lilli & Willi sowie den anderen Stars mit DJ Meise als Moderator zuzuhören. Die Stimmung konnte nicht besser sein bei schönen sangbaren und mitreißenden Melodien vom Schlager über die Operette bis zum Volkslied. Und der Kuchen, den die Freiwillige Feuerwehr anbot, schmeckte allen ausgezeichnet. „Für die Temperaturen ist der Besuch sehr gut, und ganz voll wird es noch heute Abend“, war Peter Lehm optimistisch. Das Feuerwerk fiel zwar aus, aber die Lasershow war ein vollwertiger Ersatz als Höhepunkt des Festes, das mit der beliebten Band „Meilenstein“ zum Tanz endete.

Außer dem Bühnenprogramm gab es auch auf der Wiese, wo immer ein kühlendes Lüftchen vom See her wehte, einiges zu erleben. Vom Sechsjährigen bis zu Oma und Opa wurde das Zielangeln sehr gut angenommen, das von der hiesigen Ortsgruppe des Deutschen Anglerverbands Brandenburg durchgeführt wurde. Es gab in drei Ergebnisstufen Preise, kein Teilnehmer ging leer aus. „Wir wollen damit besonders die Jugendlichen an den schönen Angelsport heranführen“, erklärte der Vorsitzende Rainer Stonawski das Anliegen. „Sie sollen angeregt werden, sich in die Natur durch Gewässerpflege einzubringen und dabei die Ruhe zu genießen und von dem Alltagsstress und den Medien abzuschalten.“

Einen besonderen Spaß für die ganze Familie bot Bernd Breitag vom Ferienpark Scharmützelsee mit seinem großen, bunten Schwungtuch, mit dem erstaunlich viele Spiele möglich sind vom Balancieren eines Balles bis zum Aufwölben eines Zeltes, unter dem man sich geschwind verstecken konnte. Auch die Hubschrauberrundflüge und Postkutschfahrten fanden ihre begeisterten Interessenten.