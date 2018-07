Union testet mit drei Probespielern

Britta Gallrein

Klosterfelde Zwar mit 1:2 verloren, aber dennoch zufrieden – so ließ sich am Sonnabend die Stimmung beim Fußball-Brandenburgligisten Union Klosterfelde zusammen fassen. Denn gegen den Oberligisten Torgelower FC Greif hatte man sich im Testspiel gut verkauft.

Dabei hatte es Union-Trainer Gerd Pröger nicht so einfach, eine schlagkräftige Truppe für das Spiel gegen den Oberligisten aus Mecklenburg-Vorpommern auf den Rasen zu bekommen. Viele Spieler fehlten urlaubsbedingt. So rieb sich dann auch mancher Besucher verwundert die Augen beim Blick auf die Spieler, die dort im knallroten Klosterfelde-Trikot aufliefen. Gleich drei Neuzugänge waren dabei. „Das sind Probespieler, die wir heute einfach mal testen“, erklärte Gerd Pröger. Die Namen der drei wollte Union aber mit Hinweis auf noch anstehende Verhandlungen nicht nennen.

So ging das Heimteam mit drei komplett neuen Spielern und einer auf vielen Positionen umgestellten Heimelf an den Start gegen die Torgelower, die in der Vorbereitung schon weit voran geschritten sind, schließlich beginnt für sich an diesem Wochenende bereits die Saison.

In den ersten paar Minuten hatten die Gäste zwar mehr Ballbesitz, konnten jedoch nichts damit anfangen. Man schob sich den Ball an der Mittellinie zu, so richtig zündende Ideen gab es kaum. Die erste Chance der Torgelower saß jedoch – auch dank der Hilfe der Klosterfelder Abwehrreihe. Dort waren mit Dennis Aerts und Alexander Kaatz nur zwei etatmäßige Verteidiger am Werk. Die Viererkette komplettierten die Neuzugänge Hares Bosharat und Mathias Klotsche – beide sind normalerweise eher im Mittelfeld anzutreffen. So stimmte dann auch die Zuordnung nicht, als der völlig frei stehende Torgelower Hubert Bylicki unbedrängt an Unions Torwart Jeremy Hensch vorbei einschieben konnte.

Ein Hochkaräter wurde es auch nach dem Seitenwechsel nicht – die tropischen Temperaturen trugen dazu sicher auch bei. Torgelows Marcin Juszczak lieferte sich beim Sprint auf das Tor einen Zweikampf mit Union-Neuzugang Hares Bosharat, setzte sich durch und schob zum 2:0 für die Gäste ein.

Auffälligster Spieler bei Union war Neuzugang Lukas Bianchini, der immer wieder für Gefahr vor dem Gästetor sorgte. Ein sehenswerter Kopfball von ihm rasierte zunächst die Latte. Kurz darauf verlor er im gegnerischen Strafraum fast den Ball. Aber er blieb dran, eroberte das Spielgerät zurück und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Tobias Marz mit einem trockenen, platzierten Schuss zum 1:2-Anschlusstreffer.

„Es war ein guter Test für uns. Wir konnten den Torgelowern vernünftig Paroli bieten. Die Probespieler sind sehr positiv aufgefallen, um einen werden wir uns besonders bemühen“, so das Fazit von Torwart-Trainer Jan Hübner.