Betrunken und berauscht

Kerzlin Beamte kontrollierten am Sonntag gegen 1 Uhr in Kerzlin einen VW-Fahrer, der sich mutmaßlich mehrfach strafbar gemacht hatte. Beim Pusten kam der 52-Jährige auf einen Atemalkoholwert von 1,92 Promille. Außerdem reagierte ein Drogentest positiv auf Kokain und Opiate. Überdies stellte sich heraus, dass der Mann nur einen polnischen Führerschein hatte und in Deutschland ein rechtskräftiger Entzug der Fahrerlaubnis vorliegt. Neben Trunkenheit im Straßenverkehr wurde deshalb auch ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein eingeleitet.