Ärger über Vollsperrung der B 109

Martin Risken

Vogelsang (MOZ) Beliebte Ausflugsziele wie die Westernstadt „El Dorado“ und die Naturtherme Templin sind von heute an bis voraussichtlich 20. August nur über Umwege zu erreichen. Denn die Bundesstraße 109 in der Ortslage Vogelsang ist für drei Wochen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Zirka 15 Kilometer Umweg müssen Kraftfahrer in Kauf nehmen, wollen sie Templin aus Richtung Zehdenick erreichen. Alle Versuche seitens der Stadt Templin, die Vollsperrung in der touristischen Hauptsaison zu verhindern, brachten nichts. Aus Gründen des Arbeitsschutzes sei keine andere Lösung möglich, hieß es seitens des Landesbetriebs.