Mondfans auf dem Schlauchturm

Jörg Kühl

Beeskow Für etwa 30 Bürger war der Schlauchturm in Beeskow der ideale Platz, um die Mondfinsternis zu beobachten. Die Stimmung auf dem 27 Meter hohen Bauwerk war bestens. Wer nicht mit auf dem Turm war, konnte die lichtarme Umgebung nutzen, um das Spektakel zu beobachten.

„Der Mond ist aufgegangen, Die goldnen Sternlein prangen am Himmel hell und klar“: Die Gewinner der MOZ-Leseraktion zur Mondfinsternis kamen bereits in bester Mondstimmung am Treffpunkt Rathaus an. Dann ging es gemeinsam mit Stadtführer Dieter Gutsche zum Schlauchturm.

Der Aufstieg war aufgrund der stickigen warmen Luft im Inneren des 27 Meter hohen Turms beschwerlich, doch oben auf dem Dach gab es ein Aufatmen: Der Himmel klarte sich immer mehr auf, das Schlimmste, was den ganzen Nachmittag über zu befürchten war, nämlich ein komplett bedeckter Himmel, bewahrheitete sich nicht. Der Mond, um den sich alles drehte, war zu erkennen. „Es hat sich allein schon wegen des Aufstiegs und der tollen Aussicht hier oben gelohnt dabei zu sein, meinte Peter Schulze aus Kohlsdorf, der mit Ehefrau Sylvia und den Zwillingstöchtern Linda und Nora (9) zum Mondgucken gekommen war. Zuvor hatten Gutsche und MOZ-Redakteur Jörg Kühl die Gäste der Aktion, die vom Tourismusverein Spreeregion Beeskow-Schwielochsee und der MOZ gemeinsam eingefädelt worden war, begrüßt.

Oben angekommen, gab es erstmal einen Sekt zur Belohnung für den mühsamen Aufstieg auf den Turm, der von Albatros Outdoor als Kletterturm betrieben wird. Inzwischen war der Mond wieder ein Stück in klarere Schichten aufgestiegen. Jetzt konnte man die rote Einfärbung des „Blutmondes“ gut erkennen. Mit zunehmender Dunkelheit erschien auch der Mars rechts unter dem Mond.

Mario Lehmann aus Beeskow war mit Freundin Annett Musick mit aufgestiegen. Beide hatten Stative und Fotoapparate dabei. Lehmann nutzte den erhöhten Aussichtspunkt, um seine Sammlung stimmungsvoller Beeskow-Porträts zu vervollständigen: Er fotografierte die Marienkirche und den angeleuchteten Dicken Turm von oben.

Die MOZ-Leseraktion hatte sich offenbar gut herumgesprochen, denn immer mehr Besucher erschienen auf der Aussichtsplattform. Iris Hanke und Dietrich Schiela aus Beeskow hatten in der Kirchenklause eine Gruppe Berliner kennengelernt. Spontan beschloss die Gruppe, nach dem Essen zum Mondgucken auf dem Schlauchturm hinzuzustoßen. Inzwischen steuerte die Mondfinsternis auf ihren Höhepunkt zu: Um 22.22 Uhr sollte die Totale Verschattung erreicht sein.

Uwe Schneider aus Beeskow genoss es, die Mondfinsternis und den nahen Mars vom Turm aus zu erleben. „Wunderbar, so eine tolle Aussicht von hier oben!“ schwärmte er. Mit dem Turm fühlt er sich familiär verbunden. Schließlich zählte sein Vater Jochen Schneider, von Beruf Maurer beim Landkombinat Beeskow, zu den Erbauern. „Dieser Turm war sein Lebenswerk“, erinnerte sich Schneider, während in diesem Moment gerade die ISS als heller Lichtpunkt über die Köpfe der Mondgucker hinwegraste.

1960 bis 1962 wurde der Turm erbaut. Er diente bis 2001 als Trockenturm für benutzte Feuerwehrschläuche, eine Zeitlang sogar für den ganzen Kreis. 2004/5 wurde der Turm für 95 000 Euro umgebaut und für touristische Zwecke erschlossen. „Die selbe Summe hätte der Abriss gekostet, und so haben wir eine zusätzliche Attraktion in der Stadt“, freut sich Gutsche, der den Umbau damals als Stadtverordneter mitgetragen hat.

Erst nach 23 Uhr stiegen die Mondgucker erfüllt von kosmischer Energie wieder den Schlauchturm hinab, währender Mond spektakulär wieder weiß wurde.

Wer nicht auf dem Schlauchturm dabei war, nutzte die lichtarme Umgebung von Beeskow, um das Spektakel auf Feldwegen zu beobachten. Etwa 30 Personen waren zu diesem Zweck auf ein leicht erhöhtes Feld zwischen Beeskow, Oegeln und Krügersdorf gefahren.