Wetterfestes Gratiskino „Flimmerstunde“

Neuruppin Rund 650 Besucher sind Veranstalterangaben zufolge zu den „Flimmerstunden“-Filmen auf den Neuruppiner Neuen Markt gekommen. Schier alle Plätze waren vor allem bei der Freitagabendvorstellung – „Baywatch“ wurde gezeigt“ – belegt. Schon die Nachmittags-Vorstellung von „Coco“ war gut besucht. Anders war es am Sonnabend. Trotz schwüler Hitze kamen viele Besucher noch am Nachmittag, um „Heidi“ zu sehen – so Lotta Luise Schmidt aus Kiel, die mit ihrer Oma und ihrem Lieblingsstoffschwein von der Parkbank aus zusah. Am Abend, pünktlich zum geplanten Beginn der Aufführung von „Pretty Woman“, trieb aber ein Gewitterguss das Publikum auseinander. Leichter Regen hielt auch während der um eine halbe Stunde nach hinten verlegten Vorstellung an, so dass nur an die 30 Besucher der Geschichte folgten, wie die Prostituierte Vivian Ward um die Liebe des schwer reichen Edward Lewis kämpft. Das Open-Air-Kino von Christian Juhre und dem Team des „Neuruppiner Bilderbogens“ ist mithilfe von vier Hauptsonsoren organisiert worden und wurde, wie immer, gratis angeboten. Eine Fortsetzung gibt’s nach den Ferien.(crs/eh)