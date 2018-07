Aufklärerin im kurzen blauen Kleid

René Matschkowiak

Frankfurt Lilo Wanders und das Helene Beach, kann das gut gehen? Diese Frage stellten sich die Macher des Festivals im vergangenen Jahr und ihre Veranstaltung im Theatergarten war überfüllt. „Es mussten Menschen weggeschickt werden“, so Veranstaltungsmanagerin Maria Ullrich. Deswegen wurde der Auftritt in diesem Jahr wiederholt und zwar gleich mit zwei Terminen. Im kurzen blauen Kleid betritt die „Aufklärerin der Nation“ die Bühne im Theatergarten, der eigentlich kein Garten ist. Die Hitze im Saal tut dem Interesse der jungen Zuhörerschaft aber keinen Abbruch. Gewohnt schlüpfrig geht es durch das Programm der Entertainerin, was bei den Gästen für den ein oder anderen Lachanfall sorgt. Lilo Wanders hat offensichtlich Spaß mit dem Publikum, selbst wenn sie nicht mehr von jedem der jungen Gäste gekannt wird.(rmk)