Frischer Wind im Schwedter Kader

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Die Landesliga-Mannschaft des FC Schwedt hat ihren ersten Vorbereitungs-Test auf die kommende Saison absolviert. Mit 5:0 gewann sie gegen den Kreisoberligisten VfL Vierraden. Von der angekündigten Umstrukturierung war schon einiges zu sehen. Der neue Trainer Tomasz Lapinski konnte, obwohl noch Nico Hubich, Sven Lenz, Marcus Rechenberger, Dawid Glubs, Radoslaw Stasian, Tim Pommer, Bjarne Zenk und JohannesAbitz fehlten, auf einen großen Kader zurückgreifen.

Im Rotationsprinzip bekamen alle Spieler Einsatzzeiten. Mit Philipp Büchner tauchte ein neues (altbekanntes) Gesicht auf. John Singert, der zuvor beim AFC spielte, probierte sich auch im FCS-Team aus. Sehr gut brachten sich die A-Junioren-Spieler Nico Hanse und Eshagh Bayani ein.

Die Partie wurde wegen der Hitze in dreimal 30 Minuten aufgeteilt. Die erste Möglichkeit ergab sich nach einer Hereingabe von Patrick Büchner. Christian Krause im VfL-Tor entschärfte den ersten Versuch und auch den zweiten Kopfballversuch von Marcin Lapinski (13.). Als Lukasz Kargol von rechts außen auf Patrick Büchner flankte, schoss dieser zum 1:0 ein (17.). Das Zuspiel über die Außenbahnen klappte im Allgemeinen ganz ordentlich. Nach der Trinkpause gab es eine gefährliche Aktion des VfL. Tim Grössers Schuss konnte FCS-Torwart Bartosz Klonowski zur Ecke klären (39.). Nachdem Bartosz Latuszek nur das Knie von Keeper Krause traf (40.), erzieltePhilipp Ulrich wenig später das 2:0 (43.). Mit einem flachen Distanzschuss markierte Michal Adamczak das 3:0 (48.) und Stephan Liermann versenkte einen Elfmeter zum 4:0 (53.). Der Jungspund Hanse setzte sich vorne immer wieder gut in Szene, bekam von Mitspielern auch Lob während der Partie. Bei anderen Spielern, zum Beispiel bei Singert, dauerte es noch zu lange, bis das, was im Kopf passiert, auch in den Beinen ankommt.

Auch im dritten Abschnitt setzte sich die Überlegenheit der Schwedter fort, obwohl Vierraden die erste Chance besaß, jedoch vergab. Es folgte ein Fehlversuch des FCS (Außenpfosten), doch dann verwandelte Benjamin Lemke nach Vorlage von Marcel Freitag zum 5:0-Endstand. In einer letzten Aktion hechtete sich Klonowski gerade noch rechtzeitig auf den Ball. Ronny Zimmermann hatte aus zentraler Position sein Glück versucht, scheiterte jedoch.

Trainer Tomasz Lapinski, der noch ohne Co-Trainer Uwe Zenk auskommen musste (Urlaub), konnte mit dem Gezeigten nach drei Trainingseinheiten zufrieden sein. „Es wird noch eine Weile dauern, bis wir die optimale Lösung gefunden haben, sagte er. Dreimal pro Woche wird mit gut 30 Spielern der Ersten, Zweiten und A-Junioren trainiert.