Fünf Neue in beiden Ü-35-Staffeln

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Mit einigen Änderungen starten die Altherren-Fußballer der Kreisligen Mitte und Süd in die bevorstehende Saison. Das zeigte sich bei der Staffeltagung in den Räumen von Union Frankfurt.

„Es ist zu beobachten, dass immer mehr Spielgemeinschaften gebildet werden“, fasst Reinhard Klopsteg, Leiter der Ü-35-Staffel Mitte, eine Entwicklung zusammen. Bei ihm ist es die neu gegründete SpG Blau-Weiß Lebus/BSV Blau-Weiß Podelzig. Neu hinzugekommen sind außerdem Borussia Fürstenwalde und VfB Steinhöfel, so dass neun Vereine vertreten sind.

Unter den jetzt zehn Mannschaften der Süd-Staffel sind die SpG SV Wellmitz/Coschener SV und Preußen Beeskow erstmals dabei. Als neuer Staffelleiter wurde beim Treffen Elias Wirth, zugleich Spieler beim USC Viadrina Frankfurt, vorgestellt. „Ich freue mich, dass er zugesagt hat und damit seinen Vorgänger Bernd Miserius entlastet, der im Fußballkreis noch weitere Ämter bekleidet“, berichtete Klopsteg.

In der Spielbörse konnten alle Wünsche der Vereine nach Änderungen in den Ansetzungen, zumeist nur in der Uhrzeit, erfüllt werden. Da bei den Altherren auch künftig der Kreismeister in einer Endrunde aus den Siegern aller vier Staffeln gebildet wird, würde es Klopsteg begrüßen, „wenn es auch einen Pokal für jeden Staffelsieger gebe.“ Und er findet, man sollte sich bei der Einteilung der Staffeln die Modalitäten neu überlegen, da die Anzahl der Vereine zwischen acht (Nord) und 13 (West) schwankt. Allerdings gebe es ein Handicap, da in der Ü.35 freitagabends gespielt werde: „Bei einer anderen Staffeleinteilung würden sich manche Fahrtwege verlängern. Und mehrere Vereine verfügen nicht über Flutlicht.“

Klopsteg überreichte beim jüngsten Treffen gleich zwei Fair-Play-Pokale in seiner Staffel: Mit jeweils nur fünf Gelben Karten in 14 Spielen zeigten sich der FC Eisenhüttenstadt I und II am fairsten. In Mitte war es der 1. FC Frankfurt (5/12).