Schwungvolle erste Halbzeit

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) In ihrem jeweils ersten Testspiel zur Saisonvorbereitung 2018/19 trennten sich Union Frankfurt und der Müllroser SV mit 3:4 (2:0). Dabei hatte der gastgebende Fußball-Kreisoberligist die bessere erste Halbzeit, der Landesklasse-Vertreter dominierte danach.

„So lange die Kraft da war, bis zur 50. Minute, lief alles so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Männer haben gespielt, wie sie es in der Woche trainiert haben“, war Unions Coach Hartmut Voigt nach dem ersten Test sichtlich zufrieden. Die Gastgeber gingen immer wieder mutig in die Offensive, zeigten sich lauf- und zweikampffreudig.

Allerdings hatten beide Mannschaften in der Anlaufphase Mühe beim Spielaufbau. Die Unioner waren jedoch flinker unterwegs und drückten öfter in Richtung gegnerisches Tor. Die ersten Chancen hatten Denny Jost (7.) und Mario Bochow (11.) auf dem Fuß. Nach einer Viertelstunde zeigten die Müllroser, dass sie auch da sind und Max Herrmann versuchte es aus ca. 20 Metern mit einem Gewaltschuss.

Das erste Tor wollte Unions Neuzugang Andy Bredow festzurren, wurde aber durch Lukas Gräber dran gehindert, der im Nachsetzen ein Eigentor fabrizierte (20.). Während die Auswechsler auf der Bank des Gastgebers nicht mit Beifall für schöne Spielzüge sparten, hatte der Landesklasse-Vertreter seine Mühe mit sauberen Pässen. Den Herrmann-Brüdern Max und Paul war die lange, vor allem verletzungsbedingte Pause im Zusammenspiel anzumerken. Dafür zeigte sich Adolf Kampioni nach einem Freistoß (25.) und Zuspiel von Neuzugang Felix Hackel (30.) torgefährlich.

Dann belohnte sich endlich Andy Bredow für seine Angriffslust. Nach einem Konter angespielt, schoss er den Ball aus rechter Position und gut 20 Meter Entfernung lässig über den weit herausgelaufenen Ü-50-Torwart Frank Zimmermann zum 2:0 ins Tor (31.). Kurz vor dem Abpfiff landete ein weiterer Ball von ihm fast kunstvoll auf dem Netz oberhalb der Latte. Beide Mannschaften hatten sich dazwischen Chancen erspielt, davon Unions Denny Joost die klarste.

Nach dem Wiederanpfiff wurde auf beiden Seiten gut durchgewechselt, wobei die Frankfurter mit 17 Akteuren das größere Spielerpotenzial aufwiesen. Nach 50 Minuten gestalteten die Gäste die Partie zunehmend zu ihren Gunsten, übten mehr Druck aus, spielten in die Breite, ohne die Tiefe zu vernachlässigen. Sie wirkten sicherer und konsequenter. Vor allem Paul (63.) und Max Herrmann (66.) spielten sich „warm“. Nachdem Letzterer einen Strafstoß zum Anschlusstreffer verwandelte, schien der Bann bei Müllrose gebrochen. Christopher Krüger nutzte einen Zusammenstoß von Unions Torwart Farhad Khairkhoh mit einem Mitspieler im Nachsetzen zum 2:2 (69.). Acht Minuten später beförderte Max Herrmann aus rechter Position den Ball fast parallel zur Grundlinie unter die Latte. Bruder Paul setzte zum 4:2 nach, als er drei Unioner ausspielte (80.). Das abschließende 3:4 gelang wieder Andy Bredow (88.). Für Müllroses Neu-Trainer Dirk Herrgoß zählte am Ende: „Für mich hatte die größte Priorität, die Mannschaft nach dem Training erstmals im Spiel zu sehen. Ich wollte deshalb auch nicht absagen, obwohl wir mit Erik Sellin, der sich einen Bänderriss zugezogen hat, und einer kurzfristigen Absage aus beruflichen Gründen unerwartet eng besetzt waren.“ Zwei Ü-35- Spieler und der Ü-50-Torwart sprangen ein, weil andere im Urlaub oder beim Helene-Beach-Festival weilten.

Dass sein Team keine 90 Minuten Tempo und Spielfluss durchhielten, verwunderte wiederum Hartmut Voigt nicht: „Einige Spieler hängen konditionell noch hinterher. Und wir haben viel gewechselt, damit die Neuen möglichst schnell reinfinden.“