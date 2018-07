FSV gewinnt die Hitzeschlacht

Ulrich Gelmroth

Bernau Mit einer starken zweiten Halbzeit hat Fußball-Brandenburgligist FSV Bernau das Testspiel gegen den Berliner Landesligisten 1. FC Wilmersdorf klar mit 4:0 (0:0) für sich entschieden. Die Berliner hielten eine Halbzeit lang erstaunlich gut gegen den Brandenburgligisten gegen, nahmen ein achtbares torloses Remis mit in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel untermauerte Bernau dann aber mit herrlichen Treffern seine Höherklassigkeit.

In beiden Teams fehlten einige wichtige Neuzugänge und Leistungsträger. Bei Bernau waren es neben dem verletzten Ümit Ejder die Neuzugänge Maximilian Schmidt, Philipp Pönisch und Alexander Schadow. Am Dienstag gegen Berlinligist Eintracht Mahlsdorf (Sportplatz Rehberge/19 Uhr) werden einige der Spieler wieder dabei sein.

Die wenigen hitzefesten Zuschauer sahen zu Beginn ein rasantes Spiel mit jeder Menge Tempo. Nach einer Viertelstunde wurde das Tempo doch verhaltener. Echte Torchancen blieben zudem aus. Die Gäste störten früh, machten die Räume eng, und verleiteten die Bernauer Elf zu unpräzisen Torabschlüssen. Zwar versuchte das Mittelfeld des FSV, zusätzlichen Druck auf den Gegner aufzubauen, etwas Zählbares blieb bis zur Pause jedoch aus. Dies, obwohl Georg Machut (37.), Justin Pehl (38./44.) und Kim Schwager (42.) gute Gelegenheiten hatten.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ganz anderes Spiel. Mit einem flach durch die Mauer unhaltbar ins Toreck verwandelten Freistoß beendete Georg Machut die Tor-Flaute seiner Elf. Hoch verdient das 1:0 (48.) für den Brandenburgligisten. Jetzt waren die FSV-er im Spiel angekommen, erarbeiteten sich weitere Torchancen. Die Gäste wurden in ihre Hälfte gedrückt und hatten einige kritische Strafraumsituationen zu meistern. Bei zweien sahen die Gäste nicht sehr souverän aus, halfen bei den Gegentreffern zwei und drei mit. Innerhalb von vier Minuten nutzte Justin Pehl gleich zweimal den Blackout der Gäste cool aus, schraubte das Ergebnis auf 3:0 (57., 60.). Kapitän Damir Coric und Mamadou Sylla hatten weitere Treffer auf dem Fuß (76.). Das 4:0 (82.) fiel dann aus einer Ecke heraus. Coric hämmerte den scharf geschlagenen Eckball von der Strafraumgrenze aus aufs Tor, wo Thorben Schöffel den Fuß hinhielt und so für den Gästekeeper das Leder unhaltbar ins Toreck abfälschte. Eine klasse Aktion. Fast noch der fünfte Treffer, als Machut perfekt Danny Kempter im Strafraum anspielte. Dessen Torschuss landete jedoch am Außennetz. In der ersten Halbzeit hatte der Torwart-Neuzugang von TeBe noch zwischen den Pfosten seines neuen Vereins gestanden. Dann bekam auch Torwart-Neuzugang Glenn Böhme seine Einsatzzeit und Kempter konnte so in der Schlussphase sich nochmals als Stürmer bei Co-Trainer Bodo Scheffler ins Gespräch bringen, der Christian Städing an der Linie vertrat. „Mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Die Laufbereitschaft im Spiel war okay. Kein Gegentreffer, das zählt. Wir hatten zudem mehr zuzusetzen“, so das erfreuliche Resümee von Trainers Scheffler, schon mit einem Blick auf das Spiel gegen die spielstarke Eintracht Mahlsdorf aus Berlin am Dienstagabend.(uge)

Bernau: Kempter (46. Böhme) – Savkovic (35. Flach), Coric, Mahnke, Heidrich, Canalis Wandel, Schwager, Schöffel, Machut, Pehl, Sylla (75. Kempter)