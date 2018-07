Dorfkirche mit Bach und Britten

Eva-Martina Weyer

Luckow (MOZ) Am Wochenende haben in Schmargendorf bei Angermünde und in Annenwalde bei Templin Veranstaltungen unter dem Motto „Klassik in Dorfkirchen“ stattgefunden. Diese Konzertreihe geht im nächsten Monat weiter. Am 12. August um15 Uhr ist die Dorfkirche Luckow bei Casekow Gastgeber. Dort heißt es „Musik, die begeistert – stimmen Sie ab im Wettstreit der Epochen“. Es gastiert das Preußische Kammerorchester unter der Leitung von Aiko Ogata. Die Musiker spielen Werke von Bach bis Britten.