Ladestation für E-Bikes am Bahnhof Werneuchen

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Mit einem neuen Nutzungskonzept soll der marode Zustand vieler Bahnhofsgebäude in Brandenburg verbessert werden. Dazu hat kürzlich eine sogenannte Kompetenzstelle beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) ihre Arbeit aufgenommen. Zunächst sollen, so heißt es, 20 betroffene und stark genutzte Bahnhöfe besucht werden. Dabei gehe es darum, sich einen detaillierten Überblick zu Schäden und Mängeln zu verschaffen. Nach Angaben des VBB gab es Vor-Ort-Termine bereits in Finsterwalde (Elbe-Elster) Jüterbog (Teltow-Fläming) und Werneuchen.

„Wir als Stadt waren dazu nicht eingeladen“, sagte Bürgermeister Burkhard Horn. Allerdings habe es ein Treffen mit Vertretern des Landkreises Barnim zu einem „Mobilitätsstandort Werneuchen“ gegeben. Das Ziel sei es, eine Ladestation für Elektroautos sowie E-Bikes zu schaffen. „Nach den derzeitigen Planungen soll dabei auch der Bahnhof einbezogen werden“, so der Rathauschef. Man habe sich bei der Zusammenkunft schließlich darauf geeinigt, erst einmal den Abschluss der laufenden Arbeiten der Deutschen Bahn abzuwarten. „Einen dringenden Handlungsbedarf haben wir nicht gesehen“. Noch bis Mitte August lässt das Bahnunternehmen umfangreiche Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten an der Regionalbahnlinie 25 durchführen. Am Bahnhof Werneuchen wird dabei unter anderem der Bahnsteig verlegt.

Die Schaffung der VBB-Kompetenzstelle geht auf eine Forderung des Landtags Brandenburg zurück. Nach früheren Angaben sind mehr als die Hälfte der 337 Empfangsgebäude an den Bahnhöfen zwischen Pritzwalk, Schwedt und Senftenberg in einem mittleren beziehungsweise schlechten Zustand. Im Eigentum der Deutschen Bahn sollen laut VBB langfristig nur noch 15 verbleiben. Das Bahnhofsgebäude Werneuchen gehört einem Privatmann.