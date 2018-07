Erst ausgerastet, dann Strafe für Selbstjustiz

Stefan Adam

Schwedt Weil sein Stiefsohn von einem Mann drangsaliert, geschlagen und ihm zwei Finger gebrochen wurden, griff der Vater zu drastischen Mitteln. Er schnappte sich den Täter, riss ihn zu Boden und trat mit den Füßen auf ihn. Einen Denkzettel sollte er erhalten. Doch Selbstjustiz steht unter Strafe.

So musste sich der junge Mann vor dem Strafrichter wegen Körperverletzung verantworten. „Der hat meinen Stiefsohn bedroht und zwei Finger gebrochen, da bin ich völlig ausgerastet“, schilderte der 30-Jährige die damalige Situation. Ihm seien die Sicherungen durchgebrannt. Er habe zwar bei der Polizei Anzeige erstattet, aber die hätte den Kerl wieder laufen lassen. „Auch wurde doch schon alles beim Täter-Opfer-Ausgleich besprochen“, so der Angeklagte. Er habe sich entschuldigt und diese Entschuldigung wurde von dem Mann angenommen. Warum dann diese Verhandlung noch, fragte der Sünder in die Runde.

„Der Täter-Opfer-Ausgleich ist die eine Sache, die strafrechtliche Relevanz eine andere“, entgegnete der Richter. „Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben, weil noch weitere Verfahren ähnlicher Art anhängig sind.“ Der Staatsanwalt stellte klar, dass auch Anklage gegen den Mann erhoben wurde, der den Sohn misshandelt haben soll. „Selbstjustiz ist allerdings keine Lösung und führt zu strafrechtlichen Konsequenzen“, sagte der Anklagevertreter.

Während der Angeklagte behauptete, den Mann nicht geschlagen sondern ihn nur zu Boden gerissen zu haben, bestätigte das Opfer die Tritte und Schläge wie in der Anklage ausgeführt. Trotz dreier Vorstrafen sah der Staatsanwalt eine Geldstrafe für ausreichend an, die er mit40 Tagessätzen zu je 15 Euro beantragte. Der Strafrichter folgte dieser Auffassung und verfügte die 600 Euro Geldstrafe wegen Körperverletzung. (sta)