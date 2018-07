Spannende Planetenschau in Mond-loser Stunde

Ines Weber-Rath

Lebus/Frankfurt (MOZ) Am Freitagabend gab es eine kleine Völkerwanderung hinauf, auf den Lebuser Oderberg. Die Mitglieder des Vereins Planetarium Frankfurt (Oder) hatten den Teilnehmern ihrer zwischen 20 und 22 Uhr im Stundentakt im Planetarium stattfindenden Informationsveranstaltungen zur totalen Mondfinsternis empfohlen, anschließend nach Lebus zu fahren. Dort, auf dem Berg über der Oder, gebe es eine besonders gute Horizontsicht, so das Argument. Mit Blick über den Fluss und Waldrand am anderen Ufer hätte man den aufgehenden Mond in vollen Zügen genießen können. – Hätte!

Denn als die ersten Besucher kurz vor 21 Uhr auf der Terrasse der Europäischen Naturerlebnisstätte Oderberge Lebus an der Hangkante Platz genommen hatten, um das Naturschauspiel von Anfang an zu erleben, war der Himmel bedeckt: Ein Band aus Wolken, die einige Stunden zuvor noch Regenschauer über Teile des Oderlandes geschickt hatten, versperrte die Sicht auf den verdunkelten Vollmond. Erst etwa eine Stunde später hat sich der Erd-Trabant durch die Wolken gekämpft und erstrahlte in Begleitung des Mars, der rechts unter ihm leuchtend zu sehen war.

Doch die Natur- und astronomisch interessierten Besucher nutzten die Mond-lose Stunde gut. „Sie könnten sich erst mal den Jupiter ansehen“, lud René Brabandt zu Blicken durch sein Linsen-Teleskop ein. Der Planet war südlich vom Mond am Himmel erschienen, von zwei Wolkenbändern und vier Monden umgeben.

Brabandt (30), von Beruf Notfallsanitäter, ist durch seinen Onkel zum astronomischen Hobby gekommen. Neben ihm hatten die ehemalige Astro-Füchsin Birgit Schubert aus Groß Lindow und ein Hobby-Astronom aus Lebus ihre großen Spiegelteleskope aufgebaut und luden kurz darauf auch zum Blick auf den Saturn mit seinem hellen Ring um den Bauch und auf den Mars ein.

Das Marsgebirge mit dem Olympus Mons, dem höchsten Berg im Sonnensystem, sei leider nicht zu erkennen, bedauerten die Frankfurter Planetariumsfreunde. Schuld sei ein Staubsturm, der über den roten Planeten tobt, erklärten sie.

Plötzlich – der zweite Schwung Besucher war gerade eingetroffen und hatte Picknick-Decken ausgebreitet – rief einer: „Winkt mal, da fliegt die ISS über uns!“ Tatsächlich zog da etwas, das nicht nach Flugzeug aussah, recht schnell gen Osten, unterhalb des Mondes vorbei. Der war zu dieser Zeit dunkelrot und groß über der Oder zu sehen. Mehrere Hobby-Fotografen hielten das Himmels-Schauspiel mit ihren auf Stativen ruhenden Kameras fest. „Licht aus!“ rief einer, als Neuankömmlinge den Weg auf den Berg mit Taschenlampen erhellten.