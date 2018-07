Spielerische Reise in Indonesiens Regenwald

Thomas Berger

Julianenhof Improvisationstheater lebt davon, mit dem zu arbeiten, was verfügbar ist, spontan auf Herausforderungen zu reagieren. In diesem Fall am Sonnabend im Internationalen Fledermausmuseum Julianenhof, dass einige der anfänglichen Teilnehmer nicht die volle Zeit bleiben können. Vier Kinder sind am späten Mittag schon weg, dafür zwei neue dazugekommen. Und in der neuen Runde gelingt es tatsächlich noch, an dem kleinen Stück zu feilen, das von der Märkischen Schweiz in den indonesischen Regenwald führt. Mangels ausreichend Darstellern schlüpft Marianne Klute in die Rolle der Wissenschaftlerin, die nach Orchideen forscht, von den Tieren des Waldes misstrauisch beobachtet. Doch als sie in eine Grube stürzt, kommen ihr erst die Fledermaus, dann auch Tiger und Gepard, der Orang-Utan und der Elefant zu Hilfe.

Boboy Simanjuntak, der gerade noch Regieanweisungen gegeben hat, muss noch in die Rolle des Bürgermeisters aus dem nahe gelegenen Dorf schlüpfen. Gando (7) aus Obersdorf schreibt den Brief mit der Einladung, den sein jüngerer Bruder Charly (6) als Fledermaus ins Dorf bringt. Bereiten die anderen schon mal das Fest vor. Es ist auch Gando, der dem einbezogenen Reporter der „Jakarta Post“ die Bitte an die anderen Menschen mitgibt, „dass sie nicht weiter unseren Urwald zerstören“. Der ebenfalls siebenjährige Konstantin aus Biesenthal alias der Gepard ergänzt: „Ohne die Bäume würden wir alle sterben.“

Marianne Klute ist auch real Naturwissenschaftlerin, Regenwaldexpertin, wie ihr Kollege Simanjuntak, Schauspieler und Theaterprädagoge, Mitglied des Vereins Rettet den Regenwald. Das Team des TiKiJu (Theaterimprovisation mit Kindern und Jugendlichen) ist trotz der überschaubaren Teilnehmerzahl zufrieden: „Es macht trotzdem viel Spaß“, so die Regieassistentin. Alle haben ihre Ideen eingebracht. „Eigentlich wollten wir nur ins Museum“, so Anna Padovani (18) aus Berlin, die ältere Schwester von Konstantin. Als noch Mitspieler gesucht wurden, stiegen die beiden mit ein.

Mitarbeiterin Carmen Breuer, als Orang-Utan eingesprungen, sieht die Ferienangebote insgesamt als erfolgreich. Besonders gut lief der Fledermauskreativtag mit Oma und Opa. (bg)