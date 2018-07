Keine Angst vor haarigen Krabbelbeinen

René Matschkowiak

Frankfurt (Freier Autor) „Die Temperaturen sind für die Tiere perfekt“, sagt der Juniorchef der Spinnen- und Insektenausstellung Jeremy Leidig am Wochenende im Kleist Forum. Es sei fast schon etwas zu warm für die kleinen und größeren Tierchen aus fernen Ländern. Etwas schlechteres Wetter hätte er sich im Hinblick auf die Besucher gewünscht, so der Tierexperte. Denn wenn es etwas kühler ist, kommen meist mehr Menschen, statt an den See zu fahren.

Trotz allem zeigen viele Besucher Interesse und lassen sich liebend gern auch die Vogelspinne der Art Tarantula auf die Hand setzen. Ganz so mutig ist die vierjährige Eleonore nicht. Allerdings traut sie sich wirklich dicht ran und streichelt die haarigen Beine der Spinne gern. „Es ist auch eine Erziehungsfrage“, sagt Papa Stephan Geßner. Vor Spinnen wird bei ihnen zu Hause nicht schreiend weggerannt, sondern sie werden aufgesammelt, angeschaut und rausgesetzt. „Eklig, wie viel Menschen sagen, sind die kleine Tierchen ja nicht“, findet er.

Auch der 21-jährige Jeremy Leidig leidet nicht gerade unter einer Spinnenphobie. Das wäre auch schlecht bei seinen Job. Mit ihrer Ausstellung „Faszination der Spinnen und Insektenwelt“ reist die Familie durch ganz Europa. „Dadurch, dass meine Eltern natürlich keine Angst vor den Tieren hatten, ist das bei mir genau so“, sagt er. Besonders die Kinder stehen fasziniert vor den Terrarien, so wie Janaina. Die Krebse findet sie besonders schön. „So ähnliche sammele ich auch immer im Ägypten-Urlaub“, erzählt die Sechsjährige. Allerdings werden die nicht im Hotelzimmer gefangen gehalten, sondern werden wieder frei gelassen, meint sie lachend.

Hinter der Glasscheibe sehen auch die überdimensionalen Schaben interessant aus. Besonders für ängstliche Menschen können die detaillierten Beschreibungen von Lebensräumen, Lebensgewohnheiten und Beute jedes einzelnen Tieres den Besuch der Ausstellung zu einer kleinen Bildungsreise ins Reich der Gliederfüßer machen, finden die Veranstalter. Wiederkommen werden sie bestimmt.