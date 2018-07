Wein, Weib und Gesang

Es war einmal: Blick in die 115 Quadratmeter große Schlossküche. Sie ist von all den Preußen-Schlössern, die einzige, die noch in ihrer ursprünglichen Form erhalten ist. Von ihr führt eine Treppe hinab in den Weinkeller. © Foto: Peggy Matusch

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Auf den Terrassen von Sanssouci und an den Potsdamer Weinhängen am Klausberg und am Triumphtor reift der Wein. Getrunken haben die preußischen Könige aber ganz andere Rebsäfte, wie ein Blick in den einzig erhaltenen Weinkeller der Schlösserstiftung zeigt.

Keinen Rheinwein! Auf keinen Fall! Friedrich II. war da eigen. Er glaubte, dass sein Vater, der Soldatenkönig, die Gicht dem Genuss dieser Weine verdankte und die Krankheit dann an ihn vererbte. Also wurde Wein von der Mosel und aus Franken bezogen. Aber auch Tokaier aus Ungarn war beliebt, selbst wenn die Weinbaugebiete zum Reich der Habsburger gehörten, gegen die der Alte Fritz immer wieder Kriege führte. Selbst aus Südafrika wurden im 18. Jahrhundert schon Weine nach Berlin und Potsdam importiert. Der sogenannte Capwein galt an Europas Höfen als unverzichtbar. Natürlich gehörten auch französische Erzeugnisse auf Friedrichs Tafel: Champagner und ein süßer Weißwein aus dem Bergerac, den der König besonders schätzte – und mit Wasser verdünnte. Weine aus jenen Anbaugebieten, zum Teil die gleichen Lagen wie vor 250 Jahren, finden sich heute wieder im Weinkeller von Sanssouci. Als das Gewölbe 2004 restauriert war, wurden Kontakte zu den heutigen Winzern geknüpft, die in der Regel gern dazu bereit waren, mit ihrem Sortiment die historischen Regale wieder zu füllen.

Obwohl Friedrich ein Weinbergschloss errichten ließ, gelangten die dort gezogenen Trauben zu seinen Zeiten nicht in die Kelter. Insgesamt 28 verschiedene Rebsorten wurden in Potsdam angebaut – reine Tafeltrauben, die als Obst gereicht wurden.

Ein halbes Jahrhundert nach Friedrichs Tod bewohnte sein Urgroßneffe Friedrich-Wilhelm IV. Sanssouci. Er ließ das kleine Schloss in beide Richtungen verlängern und im Ostflügel eine moderne Küche errichten. Es ist die einzige Schlossküche, die in den vielen Preußenschlössern übrig geblieben und zu besichtigen ist. In der Mitte der 115 Quadratmeter großen Küche thront die damals hochmoderne Kochmaschine von 1842 mit Warmhalteschrank und Spießen zum Braten von Krammetsvögeln (Wacholderdrosseln).

Zum alten Weinkeller führt eine enge Wendeltreppe hinab. Rund 56 000 Besucher besichtigen jährlich zwischen Frühjahr und Herbst die Gewölbe, berichtet Angelika Scholz, Bereichsleiterin für das Schloss Sanssouci. Er stammt noch aus der Zeit Friedrich II. Allerdings erweiterte Friedrich Wilhelm IV. die Bestände erheblich, nicht zuletzt um Rheinweine. Besonders zugetan war der Monarch dem Champagner. Das war offenbar so bekannt, dass er in Karikaturen aus der Zeit der Revolution von 1848/49 als Champagnerflasche dargestellt wurde.

Im Weinkeller ist die Stube des Kellermeisters zu sehen, nicht sehr groß, aber mit einem Dielenboden und einem kleinen, nicht mehr erhaltenen Kachelofen gegen die Kälte, bot sie einigen Komfort.

Es müssen viele Flaschen abhandengekommen sein. Jedenfalls sorgte der König dafür, dass die Tür zur Kellermeisterstube verschlossen blieb und die Weine nach Vorlegen eines abgezeichneten Bestellscheines durch eine Luke gereicht wurden, berichtet Angelika Scholz. Sie erzählt, dass der König genau nachrechnete und seine Dienerschaft beschimpfte, wenn sie für Essen und Trinken zu hohe Rechnungen vorlegten.

Geliefert wurde der Wein in Fässern, wahrscheinlich ins Berliner oder Potsdamer Stadtschloss. Letzteres, als Landtagsgebäude wieder aufgebaut, hat noch ein archäologisches Fenster im Erdgeschoss, durch das Reste des ehemaligen Weinkellers zu sehen sind. Dort wurden die Weine auf Flaschen aufgezogen und mit dem Siegel des Kellermeisters verplombt. Im 18. Jahrhundert war die Furcht vor Giftanschlägen noch verbreitet, berichtet Angelika Scholz. Die Flaschen wurden dann quasi vor den Augen des Königs geöffnet und in Karaffen umgefüllt.

Groß musste der Keller unter Sanssouci nicht sein. Sowohl Friedrich II. als auch sein Urgroßneffe gaben hier keine großen Hoffeste, man lebte und speiste im kleinen Kreis. Nach dem Tod Friedrich Wilhelm IV. 1861 wurde das Schloss nicht mehr bewohnt, die Küche und der Weinkeller nicht mehr benutzt. Von Kaiser Wilhelm II., der große Teile des Jahres im Neuen Palais residierte, ist überliefert, dass er einen Weinkeller mit Lagerbeständen im Wert zwischen 1,2 und 2 Millionen Mark unterhielt.