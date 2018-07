In den Morgen gerockt

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Vier Jungs und eine Frau haben die Innenstadt am Sonnabend aus einer verschwitzten Nacht geweckt. „Schneiders Beste“ bei Guten Morgen Eberswalde. Als „Band von hier“, wie Veranstalter Udo Muszynski sie nennt, eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das Quintett bei der bekannten Kulturreihe zu Gast ist. Die Mitglieder stammen aus Eberswalde, der Probenraum ist in Lichterfelde.

Um vor der Sonne geschützt zu sein, hatte man die Bühne in den Innenhof verlegt, wo das Kreisgebäude etwas Schatten spendet. Trotz schon beachtlicher Temperaturen stimmte die Stimmung, die Rudi Schneider (Gesang, Keyboard), Kathi Schlaak (Gitarre, Gesang), Fabian Pilz (Gitarre), Milan Blankenburg (Bass) und Martin Falk (Schlagzeug) beim Publikum erzeugten. Das hatte die gut 70 Sitzplätze fast vollends gefüllt. Hinzu gesellten sich etliche, die stehend mitwippten.

Denn „Schneiders Beste“ sind eigentlich nichts zum Sitzen. Deutschsprachiger Rock-Pop trifft hier auf sprachlich anspruchsvolle Texte von Rudi (32). Der kommt nämlich ursprünglich aus dem Hiphop und trat damit vor Jahren schon mal bei Guten Morgen Eberswalde auf. Stücke wie „Hände hoch“ oder „Ahoi“ wollen getanzt werden. Seit drei Jahren spielen die Musiker zusammen. Immer wieder findet man Sprechgesang in den Liedern.

Am Sonnabend geht Guten Morgen Eberswalde auf Reisen. Vier Wochen lang wird an wechselnden Orten gespielt. Start ist am 4. August im Salomon-Goldschmidt-Quartier mit dem Visual Theater Pikapau. (jle)