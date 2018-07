Heiße Tage am Werbellinkanal

Tolle Stimmung zu später Stunde: Die Band „Roofgarden“ ist ein gern gesehener Gast beim Heimatfest in Marienwerder. Auch in diesem Jahr heizte die Gruppe mit ihren Liedern den Besuchern wieder richtig ein. © Foto: Wolfgang Rakitin

Kai-Uwe Krakau

Marienwerder Bei tropischen Temperaturen hat Marienwerder am Wochenende am Werbellinkanal das diesjähriges Heimatfest gefeiert. Stargast war diesmal Kerstin Ott.

Bürgermeister Mario Strebe muss schon etwas überlegen, um sich an das letzte Fest mit diesen hohen Temperaturen zu erinnern. Vor ein paar Jahren sei es aber auch fast so heiß gewesen, meint er dann. „Wir hoffen, dass das tolle Wetter aber noch anhält“, ruft der Bürgermeister bei der Eröffnung des Heimatfestes am Sonnabendnachmittag auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerkes den Besuchern zu. Der Optimismus scheint durchaus angebracht, hat der Wetterdienst doch für den Abend Gewitter vorausgesagt.

Dann erinnert Strebe daran, wie das Fest eigentlich an den Werbellinkanal kam. Vor Jahren habe man noch auf dem Kirchplatz gefeiert. Doch dann gab es kurz vor einem Fest drei Tage starken Regen. Also entschlossen sich die Organisatoren, das Fest in die Halle am Kanal zu verlegen. „Damit hatten wir einen neuen Festplatz“, so der Bürgermeister. In den zurückliegenden Jahren habe sich das Gelände bewährt, es werde von den Marienwerderanern angenommen.

Schließlich verkündete Strebe noch, dass es sein letztes Heimatfest als Bürgermeister ist. Zu den Kommunalwahlen 2019 werde er nicht mehr antreten. „Ich will mich mehr der Familie widmen, die in den vergangenen Jahren doch zu kurz gekommen ist“, so der Kommunalpolitiker.

Das Heimatfest hatte bereits am Freitagabend begonnen. Nachdem DJ Chris für Stimmung gesorgt hatte, folgte zu späterer Stunde der Auftritt von Kerstin Ott. Die Sängerin ist vor allem mit ihren Songs „Die immer lacht“ und „Lebe laut“ einem größeren Publikum bekannt geworden. „Der Platz war rappelvoll“, freute sich Ortsvorsteher Ronny Kosse.

Schon traditionell stand am Sonnabend ab 7 Uhr das Hegeangeln am Oder-Havel-Kanal auf dem Programm. Bei den Kindern belegte Clemens Büttner den 1. Platz, gefolgt von Steven Schulmeister und Rico Schulmeister. Die Platzierung bei den Erwachsenen: Die „Goldmedaille“ ging an Sven Sickel, Olaf Gerlich und Bruno Busse belegten die Plätze 2 und 3.

Beim Tauziehen, hierbei musste ein zwölf Tonnen schweres Feuerwehrfahrzeug über eine Strecke von 35 Meter gezogen werden, errang die Freiwillige Feuerwehr Ruhlsdorf den 1. Platz. „Silber“ und „Bronze“ holten sich die „Alten Kameraden“ sowie die Dart-Freunde.

Für die kleinen Besucher gab es ein Kinderprogramm, die Schlagerfans kamen beim Duo „Vis-a-Vis“ auf ihre Kosten und Buddy holte mit „Ab in den Süden“ mallorquinisches Flair nach Marienwerder. Die Mitglieder des Fördervereins der Grundschule hatten wieder fleißig Kuchen gebacken. „Rund 20 verschiedene Sorten sind zusammengekommen“, sagte Michaela Schneiderheinze. Der Förderverein der Kita „Mäusestübchen“ war mit einer Tombola dabei.

Am Abend sorgten dann doch noch Regen und Wind für eine kurze Unterbrechung, der Stimmung schadete das jedoch kaum.

Mit einem Gottesdienst und einem Konzert klang das Heimatfest 2018 am Sonntag aus.