Roter Mond am Nachthimmel begeistert

So hat der Mond noch nie auf Schwedt geschaut: Die „Finsternis“ in der Vierradener Straße. © Foto: Enrico Rahn

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Bei der Mondfinsternis in der Nacht zum Sonnabend haben Schwedter, Gartzer und Angermünder zum Himmel geschaut. Die Finsternis war ein Jahrhundert-Ereignis und ein Spitzentermin für Astro-Fans. Der 32-jährige SchwedterMartin Itzenplitz gehört dazu. Er war mit ein paar Freunden nach Stolpe auf einen erhöhten Punkt gefahren, um beste Sichtverhältnisse zu haben. Dort hat er Stativ und Kamera ausgepackt und quasi stundenlang „den Mond angebetet“. Dabei sind schöne Aufnahmen entstanden.

„Der Mond hat mich schon als Kind fasziniert“, erzählt Martin Itzenplitz. „Ich finde es schön, dass wir gemeinsam mit Familie und Freunden das Ereignis beobachtet haben.“ Auch in Berkholz-Meyenburg hatten sich „Mond-Süchtige“ im Freien versammelt, um ins Weltall zu schauen. Manche Beobachter hatten sogar Spezialtechnik aufgebaut. Nicht nur der Mond und seine Finsternis waren zu sehen, sondern auch Mars und Saturn. Dabei war der Mond anfangs wegen seiner Finsternis schwer am Himmel zu erkennen. Der SchwedterAndreas Hungeling erzählt: „Ich habe mich mit meiner Frau auf die Terrasse gesetzt und ganz in Ruhe hochgeguckt.“ Hunge-ling ist ehemaliger PCK-Geschäftsführer und Doktor der Geophysik. Seine Leidenschaft gilt der Astrologie.