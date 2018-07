Drei Festungen mit viel Geschichte

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Friedland/Beeskow/Storkow. Die Sommerferien bescheren den Schülern viele spannende Erlebnisse. Redakteure der Märkischen Oderzeitung haben lohnende Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland und Frankfurt aufgespürt. Heute: Die drei Streleburgen in Beeskow, Storkow und Friedland.

Drei Burgen, die im Besitz des Lausitzer Ritteradelsgeschlechts Strele waren, drei Städte, in denen Besucher mit selbst hergestelltem Eis verwöhnt werden: Das gibt es nur im Landkreis Oder-Spree. Die kleinste der drei Streleburgen ist die Friedländer. Es handelt sich um eine zweiflüglige Anlage, die durch eine komplett erhaltene Burgmauer umschlossen wird. In dem heimeligen Innenhof finden regelmäßig Konzerte, Festivals, Theateraufführungen und Märkte statt. Die Burg ist im Eigentum der Stadt Friedland, kulturell bespielt wird sie vom Burgförderverein. Eine Attraktion ist der gewölbeartige Rittersaal, in dem besonders stimmungsvoll gefeiert werden kann. Die Burg beherbergt eine Tourist-Information. Außerdem gibt es eine Dauerausstellung zum Thema „100 Jahre Wohnen“ sowie in der Turmgalerie eine Wechselausstellung. Zur Zeit sind ist dort die Ausstellung „Filzmalerei – kreativ mit Wolle“ von Marie-Therese de Groot zu sehen. Bis 26. August führt die Künstlerin jeden Mittwoch und Sonntag von 12 bis 17 Uhr Besuchern die Maltechnik mit Filz persönlich vor und lässt Mutige selbst einmal die Filznadel in die Hand nehmen.

Nur sieben Kilometer entfernt liegt die Burg Beeskow. Sie wurde erstmals 1316 urkundlich erwähnt und war damals im Besitz der Familie Strele. Heute finden Besucher dort das Stadt- und Regionalmuseum, die Aussichtsplattform Bergfried und eine Sonderausstellung, wo noch bis zum 7. Oktober Plakatkunst aus Polen, Frankreich und der DDR präsentiert wird. Ein Besuchermagnet ist das Musikmuseum: Hier werden mechanische Instrumente, die ohne menschliche Hilfe Musik erzeugen, präsentiert. Da bewegen sich plötzlich Tasten von alleine und Musikautomaten spielen Schlager aus längst vergangenen Zeiten. Führungen hier finden immer Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag um 14.30 Uhr statt. Die Burg Beeskow ist nach einer zweijährigen Renovierungsphase erst seit Kurzem wieder eröffnet.

Als Mutterburg der Strele-Familie gilt die Burg Storkow, eine der ältesten Burgen Brandenburgs. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde sie von den Herren von Strele übernommen. Nach einem Großbrand 1978 im Palas wurde die gesamte Burg erst 2009 nach einer Sanierung komplett wiedereröffnet. Heute wird hier die Erlebnisausstellung „Mensch und Natur – eine Zeitreise“ gezeigt. Auf drei Ebenen können sich Besucher über Kultur, Geschichte und die Natur rund um Storkow informieren. Für Kinder sind die Ritter- und Burgfräulein-Kostüme ein Höhepunkt. Im oberen Geschoss werden Sonderausstellungen gezeigt, noch bis zum 19. August „Lifecycles“, Printdrucke mit Fahrradmotiven des kanadischen Künstlers Peter Leyden. Jochen und Ingrid Lehmann aus Leipzig schauen sich die Erlebnisausstellung genau an. „Ich finde es super, dass wir hier so viel mehr über die Dinge erfahren, die wir in der Region besichtigen“, sagt Jochen Lehmann. Als Beispiel nennt er die Binnendüne in Storkow.

Bei so viel Kultur lohnt sich in allen drei Orten ein Stopp bei der Eisdiele. In Beeskow verkauft der deutsche Meister in der Vanilleeisproduktion, Ralf Schulze, sein Eis in den Eisdielen Schukurama und Iceguerilla. Auch in der gemütlichen „Villa Rosengarten“ bietet sich eine Eispause an. In Storkow liegt das Altsadt-Café Domichowski nur in kurzer Entfernung von der Burg. Das Eiscafé Zucker am Markt in Friedland lockt mit so außergewöhnlichen Sorten wie „Pippilotte Karotte“ die Burgbesucher an.