Highland-Games mit Morbus Bechterew

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Wenn der Berlin-Brandenburger Landesvorsitzende der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew, Frank Balzer, zu den Highland Games bläst, dann rücken die Teams bundesweit bis hin nach Baden-Württemberg an. 80 sind angemeldet, 90 werden es mit den spontan kommenden Teilnehmern. Im Sport- und Erholungspark Strausberg finden sie nicht nur preiswerte und ordentliche Unterkünfte, sondern auch beste Bedingungen für ihre Wettkämpfe. Eingeläutet werden sie von Dudelsackmusik und Trommeln: die Berlin Twistle, eine Pipe and drum Band, spielt schottische Standrads und marschiert um den saftiggrünen Wettkampfparcours, auf dem die Bahnen zünftig mit blau-weißen Schottlandfähnchen abgesteckt sind. „Begegnung, Bewegung, Beratung“ lautet das Motto des Wochenendtreffens der in der Vereinigung organisierten Selbsthilfegruppen, bei den Highland Games steht die Bewegung im Vordergrund. Es sind Bechterew-Betroffene und ihre Angehörigen dabei.

Frank Balzer erklärt die einzelnen Disziplinen, die mit entsprechend reduzierten Gewichten etwa beim Baumstammweitwurf oder dem schottischen Hammerwurf und dem Kugelstoßen praktiziert werden. „Wir wissen, dass Bewegung für Bechterew-Patienten sehr wichtig ist“, erläutert Frank Balzer sein Herangehen, „und bei den Highland Games haben wir Disziplinen, wo sie genau die Bewegungen des Streckens praktizieren, um die es geht.“ Nebenbei ist er ein großer Schottland-Fan und kam so überhaupt erst auf die Idee. Er habe aber festgestellt, dass sich immer mehr Mitglieder der Vereinigung daran beteiligen. Immerhin sind es inzwischen die dritten Highland-Games. Und sie finden immer mehr Freunde.(js)