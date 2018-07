Dichterer Zug-Takt gefordert

Kai-Uwe Krakau

(MOZ) Werneuchen. Die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen hat in einer Resolution die Stärkung der Regionalbahnlinie 25 gefordert. Die Taktfrequenz soll unter anderem auf eine halbe Stunde erhöht werden.

„Wie wichtig der öffentliche Personennahverkehr ist, wird uns jeden Tag vor Augen geführt“, sagte Thomas Gill. Mit dieser Äußerung bezog sich der SPD-Fraktionsvorsitzende auf die gegenwärtig laufenden Sanierungsarbeiten auf der Regionalbahnstrecke zwischen Berlin-Ostkreuz und Werneuchen. Die Pendler, die zu ihren Arbeitsstätten in Berlin fahren, müssen auf Ersatzbusse umsteigen – oder das Auto nutzen. Staus sind vorprogrammiert.

In der einstimmig angenommenen Resolution begrüßen die Stadtverordneten zunächst die Sanierung der Bahnhöfe entlang der Strecke und die Erhöhung der Fahrgastkapazitäten von 150 auf 200 Personen. „Das ist der erste notwendige Schritt zur Stärkung des Regionalverkehrs der neuen Siedlungsachse nach Werneuchen“, heißt es. Doch dies reiche nicht aus, weitere Maßnahmen müssten folgen. Dazu gehörten die Erhöhung der Taktfrequenz auf eine halbe Stunde und das möglichst von Berlin-Ostkeuz nach Werneuchen innerhalb der nächsten zwei Jahre.

Darüber hinaus müsste das bestehende Zugangebot auf die Zeit von 4 bis 24 Uhr ausgeweitet werden. Dies sollte den Werneuchenern ermöglichen, die vielfältigen kulturellen Angebote in der Hauptstadt zu nutzen. Nicht jeder wolle schließlich abends noch mit dem Auto nach Berlin und wieder zurück fahren, hieß es.

Ferner soll nach dem Willen der Stadtverordneten auch der Eisenbahnverkehr nach Tiefensee wieder aufgenommen werden und zwar mit einem stündlichen Takt. Er war vor Jahren eingestellt worden. „Inzwischen gibt es Beispiele, wo dies wieder zurückgenommen wurde“, sagte Gill. Er nannte die Strecke ins uckermärkische Templin, die durch ein „starkes Engagement der Region“ nun wieder in Betrieb gegangen ist. Glücklicherweise seien die Gleise nach Tiefensee noch vorhanden. Er glaube, so der SPD-Fraktionsvorsitzende, dass auch diese Strecke durchaus eine Chance habe. „Der zunehmende Wochenendverkehr zeigt doch, dass die Berliner diese Region besuchen wollen“.

Um die Verkehrsströme zwischen Berlin und Werneuchen bewältigen zu können, ist schon heute eine stärkere Verlagerung auf die Schiene geboten“, schreibt die Fraktion in der Begründung zur Resolution. Nicht nur in Ahrensfelde, sondern auch in Werneuchen, Seefeld, Blumberg und der Autobahnauffahrt zur A 10 komme es zu den Hauptverkehrszeiten und auch den Wochenenden zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf der B 158. Wenn die Taktfrequenz erhöht und die Anbindung am Morgen und Abend verbessert werde, würden noch mehr Berufspendler den Zug nutzen. In Ostkreuz sei die Weiterfahrt mit der S-Bahn zudem nur mit zeitlichen Verzögerungen möglich, da die Züge oft voll seien. Diese Situation würde sich noch verschärfen, wenn künftig mehr Menschen stündlich in Ostkreuz ankommen.